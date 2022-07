Vrhunac toplinskog vala krajem tjedna, temperature rastu do 39 stupnjeva

Podijeli:







Izvor: Pixabay/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vruć saharski zrak jučer je obarao toplinske rekorde te je prvi puta od kada postoje meteorološka mjerenja u UK zabilježena temperatura zraka viša od 40C. Usporedbe radi u našim krajevima najviša temperatura izmjerena je na meteorološkoj postaji Ploče 42,8 C i to 4.08.1981.

Topli saharski zrak premješta se prema srednjoj i sjevernoj Europi nad kojom se nalazi polje visokog tlaka anticiklone.

Danas i sutra očekujemo porast temperature u Danskoj, Švedskoj, Norveškoj i Njemačkoj.

Ciklonalno polje nad zapadnom Rusijom usporava premještanje visokog tlaka prema istoku. Ciklona zapadno od Velike Britanije i hladan vlažan zrak s Atlantika u vidu hladne fronte premješta se preko zapadne Europe. Hladnu frontu prati intenzivan razvoj grmljavinskih nepogoda uz udare vjetra i pljuskove kiše.

Vrhunac toplinskog vala u Hrvatskoj

Nad našim krajevima temperatura zraka raste, a vrhunac toplinskog vala očekujemo krajem tjedna.

Danas do kraja dana sunčano i toplo. Najviše dnevne temperature do 36 C. Na Jadranu će poslijepodnevni maestral donositi osvježenje.

U unutrašnjosti vrhunac ovog toplinskog vala očekujemo krajem tjedna kad možemo očekivati i temperature oko 39C.

Na Jadranu će se zadržati sunčano i vruće vrijeme uz vjetrove dnevne cirkulacije i poslijepodnevni maestral. Temperatura mora ugodna za kupanje i mjerimo od od 22 do 26°C.

