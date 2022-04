Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Iza hladne fronte koja se jučer i noćas premještala preko naših krajeva prizemni tlak zraka raste. Nalazimo se u polju povišenog tlaka koje je povezano s prodorom hladnog zraka s pola. Nad Europom stacionira anticiklona, a jaka ciklonalna aktivnost je nad Atlantikom.

Danas prijepodne sa zapada postupno razvedravanje. Na jugu Dalmacije još će mjestimice biti povećane naoblake, slabe kiše i lokalnih nevera. Poslijepodne sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake. Mjestimice su mogući lokalni kratkotrajni pljuskovi. Puhat će sjeverac koji će doprinositi osjećaju hladnoće. Na Jadranu će puhati jaka tramuntana i bura, ali u slabljenju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura između 11 i 16 °C.

U ponedjeljak prognoziramo pretežno sunčano ali prohladno vrijeme. Ujutro u unutrašnjosti pri tlu je moguć mraz, a jutarnje temperature od 0 do 4°C. Na Jadranu jutarnje temperature od 5 do 7°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 15°C.

U nastavku tjedna malo do umjereno oblačno i sve toplije. Najviše dnevne temperature u porastu do petka kad će živa u termometru u unutrašnjosti doseći i 25°C. Na Jadranu uz slabo jugo najviše dnevne temperature u porastu, do 20°C. U subotu prognoziramo promjenu vremena, naoblačenje uz buru, pad temperature i mjestimice slabu kišu. Najviše dnevne

temperature bit će u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu oko 14°C. Više kiše u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te Slavoniji i Baranji.

U nedjelju će zapuhati jaka, mjestimice olujna bura koja će se sa sjevernog Jadrana širiti prema jugu. U unutrašnjosti promjenjivo do pretežno oblačno uz temperature oko deset stupnjeva Celzija.

