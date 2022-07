Vojni analitičar otkrio što će biti ključna točka za Ruse

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/ilustracija

Vojni analitičar Marinko Ogorec u N1 Studiju uživo analizirao je stanje u Ukrajini. Komentirao je i koliko bi rat u Ukrajini mogao potrajati, a osvrnuo se i na sankcije koje su zapadne zemlje nametnule Rusiji, navodeći da sad Europa pati zbog tih istih sanckija. Ogorec je također naveo i scenarij u kojem bi se Rusija mogla smatrati pobjednikom.

Neke prognoze sugeriraju da bi rat mogao završiti do zime, no Ogorec navodi da su takve prognoze vrlo optimistične.

“Ovakva situacija kakva je trenutno može poprilično dugo trajati, a do zime bi to bilo vrlo optimistično. Zavisi i od toga kako će se razvijati ratne operacije. Pao je Lisičansk, Rusima je otvoren sada kompletan Donbas”, rekao je Ogorec.

“Ako uspiju zaokružiti Donbas, to će biti ključna točka”

Navodi da je samo pitanje dana kada će cijeli Donbas pasti pod rusku vlast.

“Kad ovladaju kompletnim Donbasom, a to je sad već pitanje dana, postavlja se pitanje – što dalje. Hoće li se zaustaviti na tome pa predložiti pregovore ili će pokazati dodatne apetite pa će krenuti prema Mikolajivu, odnosno osvajanju Odese, to je sada vrlo teško za procijeniti”, istaknuo je.

“Ako uspiju zaokružiti Donbas, to će biti ključna točka”, dodaje.

Kaže da bi širenje sukoba na zapad Ukrajine bilo “previše optimistično” s ruske strane.

“Osvajanje cijele Ukrajine se pokazalo kao krajnje nerelano, pokazalo se kao potpuno pogrešna procjena. Ovo sad pokazuje da su im procjene daleko realnije i uspijevaju ostvariti neke taktičke uspjehe”, objašnjava Ogorec.

“Europa pati pod vlastitim sankcijama”

Rat u Ukrajini uvelike je utjecao na cijene energenata u cijelom svijetu, a Ogorec navodi da su zapadne zemlje već počele vršiti pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira “Zelenskog i njegovu administraciju da pristanu čak i na loš sporazum, samo da se priča završi”.

“Kad se krenulo sa sankcijama Rusiji, postavljalo se pitanje koliko će to Rusija izdržati, a sada se postavlja pitanje koliko će to Europa izdržati”, dodaje Ogorec.

On navodi da se Rusija također dobro pripremila na zapadne sankcije. “Rusija može i navikla je preživjeti u uvjetima velike izolacije i to se sada vidi, a Europa je jako ovisna o ruskim energetima. Europa pati pod vlastitim sankcijama.”

S druge strane, Ogorec navodi da rat ide na ruku SAD-u i da je to jedan od razloga zašto SAD toliko pomaže Ukrajini. Ističe da i Ukrajina mora početi razmišljati što dalje.

“Ukrajinci imaju strahovite gubitke, trpe jako pod napadima, imaju velike matetrijalne gubitke, još veće ljudske gubitke i to je na duže vrijeme neodrživo. Ukrajina se već sada vraćena barem 50 godina nazad po pitanju razvoja”, istaknuo je.

Ipak, Ukrajina se ne želi odreći Donbasa i Krima, a Rusi ciljaju i na Mikolajiv i Odesu. Osvajanjem svih tih dijelova Rusija bi se smatrala pobjednikom, navodi Ogorec.

“To bi bila katastrofa. Rusija bi tada bila pobjednik. To znači apsolutni povratak makijavelizma u najgorem mogućem obliku na međunarodnoj političkoj sceni. To doslovno znači “tko jači – taj tlači”. Ostale zemlje, kako se snađete, tako će vam biti. To je jako ružna poruka i donijela bi veliku neizvjesnost u budućnosti”, zaključio je Ogorec.

Komentirao je i kolika je mogućnost od korištenja nuklearnog oružja. “Dok postoji nuklearno naoružanje, postoji i mogućnost nuklearnog armagedona. Hoće li to netko upotrijebiti, nadajmo se da neće.”

