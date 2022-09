Vlasnik restorana nakon sramotne objave: “Malo sam popio i napisao to u afektu”

Podijeli:







Vlasnik restorana Tihi Gaj u Zagrebu, Miroslav Radičević, objavio je nedjelju navečer na Facebooku da je u njegov restoran "strogo zabranjen ulaz pederima". Iako je Radičević sljedeće jutro obrisao tu objavu, u medijima se pojavila snimka zaslona na kojoj se nalazi, a javnost je vrlo oštro osudila njegov govor mržnje.

Istog dana Radičević je Facebooku napisao ispriku: “Ispričavam se ako se netko našao uvrijeđen, objava je krivo protumačena.” Kako smo čuli sa strane, nakon te objave u ponedjeljak restoran je bio zatrpan brojnim pozivima gnjevnih građana, koji su poprilično revoltirani. Dnevnik.hr kontaktirao je vlasnika restorana Miroslavom Radičevićem.

“Moja objava krivo je shvaćena, nisam mislio to što sam napisao. Tu nedjelju navečer u restoranu je bila grupa pijanih i napornih gostiju koji su bili vrlo neugodni, maltretirali su nas i u ljutnji sam to napisao. Iako to nisam tako mislio. Malo sam popio tu večer te sam to napisao u afektu. Nisam mislio na seksualnu orijentaciju, već na zločeste ljude, mislio sam na karakternu osobinu”, rekao nam je Radičević.

Otkrio je da je sljedeće jutro, kada se probudio, shvatio je što je napisao i odmah obrisao objavu. “Nisam očekivao da će to otići u takvom smjeru jer u naš lokal svi su dobrodošli. Ovim poslom bavim se skoro 30 godina, naslijedio sam ga od oca, a sada polako učim sinove da preuzmu posao. Još jednom se ispričavam zbog te objave i toga što sam napravio, ali nisam tako mislio. U naši lokal su svi pozvani i nikome nije zabranjen ulazak”, rekao je.

Upitali su ga što mu rekla obitelj. “A što bi mi rekla, pitali su me što mi je bilo. Ne dijelim ljude po seksualnim sklonostima, niti privatno niti poslovno, a kamoli da bih nekom zabranio ulazak restoran”, zaključio je vlasnik restorana.

Joso Smolić, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, komentirao je cijeli slučaj.

“Ta objava je strašna i takve izjave moramo osuditi osobno i kao društvo jer je to sramota za cijelu struku i društvo. U posljednje vrijeme zaredale su se dvije takve slične objave – ne znam što je u tim ljudima: obijest, frustriranost, negodovanje… Takve slučajeve, bilo kakav oblik diskriminacije, jasno treba osuditi i kažnjavati. Takvo nešto se ne smije događati”, poručio je Smolić.

“Objava vlasnika restorana Tihi gaj je krajnje neprimjerena iz brojnih razloga. Od kršenja zakona o zabrani diskriminacije, do uznemiravanja i poticanja na mržnju. Diskriminacija potječe od predrasuda i neznanja, u Hrvatskoj je i zakonski kažnjiva. Istraživanje na europskoj razini pokazalo je porazne rezultate da 84 posto LGBTI osoba u Hrvatskoj izbjegava javno držati se za ruku sa svojim partnerom/icom. Ova objava samo dalje potiče na daljnji strah i netrpeljivost prema manjinama”, poručili su to iz LGBTI udruge Iskorak.

