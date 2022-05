Vlahušić: Županije u kojima je HDZ na vlasti ne rade pobačaje

Podijeli:







Izvor: Grgo Jelavic/PIXSELL

Andro Vlahušić, bivši ministar zdravstva, u Novom danu govorio je o slučaju Mirele Čavajde i pravu na pobačaju.

Kako je jutros pisao Jutarnji list, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Mireli Čavajdi najvjerojatnije neće odobriti podmirenje troškova prekida trudnoće u inozemstvu. Vlahušić ističe da je hrvatski zdravstveni sustav napravio više propusta.

“Traumatizirali smo nju, njenu obitelj, traumatiziramo i čitavo hrvatsko društvo. Hrvatska treba omogućiti u sklopu prava žena na reproduktivno zdravlje, besplatan pobačaj do 10. tjedna trudnoće svim ženama u Hrvatskoj o trošku HZZO-a, a da one biraju ustanovu u kojoj će to napraviti”, istaknuo je Vlahušić.

VEZANE VIJESTI Završen nalaz zdravstvene inspekcije u slučaju Mirele Čavajde, utvrđeni propusti Oštar odgovor ljubljanske bolnice šefu Rebra Ćorušiću i hrvatskim ginekolozima

Naknadno je za N1 potvrđeno da je odobreno pokrivanje troškova u Sloveniji.

Dodaje da je dovoljno promijeniti pravilnik unutar HZZO-a kome i pod kojim uvjetima se plaćaju medicinski zahvati.

“Na godišnjoj razini u Hrvatskoj se napravi 7.500 pobačaja. Od toga je samo jedna trećina ili 2.500 pobačaja na zahtjev žene. Dvije trećine su ili spontani ili pobačaji kao što je vanmaterična trudnoća. Tih 2.500 pobačaja koštaju žene u Hrvatskoj od dvije do tri tisuće kuna i izvode se u javnim ustanovama, nažalost u rijetkim. Samo tri zdravstvene ustanove – KBC Rijeka, OB Pula i KB Merkur – godišnje izvedu polovicu pobačaja”, kazao je Vlahušić.

Osvrnuo se i na priziv savjesti. “To je uvedeno kao opće pravo, kao regulacija s europskim pravom. U Hrvatskoj tada nije bio problem s pobačajem. Mali broj, možda 2-3 posto liječnika i ginekologa koji su tada imali priztiv savjesti. To je brojka koja je danas u Sloveniji, tri posto. U proteklom periodu to je postalo pomodno, zarazno, rigidni stav u kojem je par pojedinaca zarazilo cijelo osoblje.”

Dodaje da to nije ni u skladu sa zakonom ni pravilnikom HZZO-a jer bolnica mora obavljati sve ono što je zakonom propisano.

“Kad se vidi kako je raspoređena županijska vlast ili regionalna vlast, vidite da županije u kojima je HDZ na vlasti de facto ne rade pobačaje”, navodi Vlahušić.

Dodaje da takva praksa odbijanja izvršavanja pobačaja potječe iz HDZ-a. Osvrnuo se i na stanje u Zagreb. “Bandić i njegovi ljudi su birali ljude, a bolnica Sveti Duh je potpuno promijenila stav od bolnice koja radi pobačaje do bolnice u kojoj nitko ne želi raditi pobačaje.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.