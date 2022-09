Vladajući su imenovali i upravu Ine koja mora otići. Evo što kaže državni tajnik

Podijeli:







Izvor: N1

Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao stanje u HERA-i i Ini.

Na sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo nije se pojavio šef uprave vijeća HERA-e, a nije došao ni njegov zamjenik. Milatić kaže da se dogodio presedan.

“Nadam se da toga više neće biti, jer je pitanje i minimuma pristojnosti i odgovornosti”, rekao je Milatić, dodavši da je Žamboki podnio zahtjev, ali nije razriješen dužnosti, kao što to nije niti njegov zamjenik te da je netko od njih trebao biti na saborskom odboru.

Mijenjat će se ljude koji su na čelu HERA-e, a o tome je jasno zauzet stav, kaže državni tajnik. “Ono o čemu ćemo voditi računa mi kao Vlada u komunikaciji sa službama je da se osigura kontinuitet rada HERA-e”, rekao je Milatić.

Što se tiče novog predsjednika upravnog vijeća HERA-e, još se ne zna tko će to biti.

“Imena za to sigurno još nisu poznata, jer da bismo došli do tih članova, trebaju se provesti javni natječaji, ali za prijelazno rješenje ćemo morati naći načina tko će obnašati te funkcije, hoće li to biti novi članovi ili postojeći. Ono što mogu reći, ministar o tome apsolutno vodi računa i mi u ministarstvu, da se napravi jedno razumno rješenje da u ovim vremenima kad je HERA kao tijelo potrebno za donošenje svih odluka, da ono funkcionira”, rekao je Milatić.

Govoreći o slučaju Emanuela Kovačića koji je prvo pristao na prijedlog Vlade da uđe u Upravu Ine, a onda odustao, Milatić je rekao da je Kovačić, koliko je on čuo, odustao isključivo iz privatnih razloga.

“Ja ga znam dugo jer je on i predstavnik u HUP-u u dijelu koji se bavi energetikom, imamo dobru suradnju. Nisam se s njime čuo niti komunicirao, on je očito, koliko sam čuo, iz privatnih razloga rekao da je pristao pa da nije pristao”, rekao je Milatić, dodavši da će premijer Andrej Plenković na prvoj idućoj sjednici Vlade predložiti novo ime.

“Uvijek je kad je u pitanju kadroviranje i teško i lako, pitanje je samo trenutka u kojem se nalazite i raspoloživih ljudi. Ovdje je jasno da ćemo napraviti sve da ti ljudi budu ljudi koji će u ovom momentu biti adekvatni kandidati i članovi uprave i da nam se ne ponavljaju eventualno ovakve situacije kakve smo imali dosad, tako da nekoga postavite i onda se taj netko pravi da ga vi niste postavili”, rekao je Milatić.

Na komentar naše Ive Puljić Šego da je vladajuća većina postavila i ljude koji sad moraju otići, Milatić je rekao da se sve mora promatrati u vremenskom kontekstu. “U vremenu kad su se postavljali, oni su bili adekvatni i zadovoljavali su stvari koje su trebali zadovoljavati. Zašto više nisu trebalo bi sad njih pitati, a njih nema nigdje”, rekao je.

Što se tiče otpremnina za članove uprave Ine, državni je tajnik ponovio stav Vlade – da oni ne bi trebali imati pravo na otpremninu. “Moje je mišljenje isto takvo, ali jasno, pravnici moraju vidjeti kako stojimo sa zakonima i propisma kako to napraviti”, rekao je.

