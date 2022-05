Podijeli:







Ustavni stručnjak Mato Palić, docent na Pravnom fakultetu u Osijeku, gostovao je u N1 Newsnightu.

Osvrnuvši se na odluku Ustavnog suda po pitanju referendumskih inicijativa Mosta, naveo je kako odluka suda nije u cijelosti objavljena, ali iz objavljenog je jasno koji je ključni razlog zbog kojeg je Ustavni sud zabranio raspisivanje referenduma kojim bi se u članak 1. dodale riječi “epidemija” i “pandemija”.

“Rekli su da je formulacija neutralna što se tiče u smislu članka 17., a nepromijenjena bi ostala činjenica da Sabor o ograničenjima prava i sloboda može odlučiti, a i ne mora”, rekao je.

“Građanima se nešto obećavalo i sada se osjećaju prevarenima”

Slaže se da je točna tvrdnja da se građanima nešto obećavalo, a sada to nije učinjeno pa se osjećaju prevarenima.

“I s te dvije riječi u članku nema automatizma u primjeni te ustavne odredbe, nema automatskog dvotrećinskog odlučivanja u Saboru. Da bi se to dogodilo, mora biti odluka Sabora koju će donijeti dvije trećine zastupnika, a ako natpolovična trećina to ne želi, ne može doći do te većine. Nema dovoljno u matematičkom smislu da bi se mogla stvoriti dvotrećinska većina. Izvjesno je da svim biračima koji su dali potporu referendumskoj inicijativi je bilo komunicirano da će podržavanjem referendumske inicijative doprinijeti tome da će se odluke donosti dvotrećinskom većinom u Saboru”, govori ustavni stručnjak.

Na pitanje zašto je građanima uskraćena mogućnost da odlučuju što je ispravno, a što nije, Palić kaže: “Zbog toga što tako definirano referendumsko pitanje ne može postići cilj referendumske inicijative pa je Ustavni sud dao odgovor na pitanje da li je dopušteno raspisati referendum koji ne može polučiti nikakav učinak u našem pravnom sustavu i koji, i kad bi se raspisao, ne bi ništa promijenio.”

Ustav ne služi da se nabrajaju sve mogućnosti i upisuju sve varijante, upozorava Palić. “Smisao referenduma je promjena u postojećem pravnom sustavu. Ako se to ne može ostvariti raspisivanjem referenduma, onda se takav referndum ne treba ni provesti”, poručio je, dodavši kako je to osnovni problem kod ove inicijative kod dodavanja riječi “epidemija” i “pandemija”.

Problem je što je krivi redoslijed radnji u referendumskoj inicijativi, pojasnio je ustavni stručnjak.

Može li se ukinuti Ustavni sud i bi li Ustavni sud uopće dopustio pitanje o ukidanju suda? “Ne bi sigurno… U samom početku bi sud reagirao i rekao da neće dopustiti takav referendum. Bilo bi ocijenjeno kao protuustavna formulacija ustavotvornog referenduma. Ustav se može mijenjati na referendumu ili u Saboru.”

Kaže da je predsjednik dužan konzumirati cijeli Ustav: “Ustav RH nije meni iz kojeg se bira što se želi, a što se ne želi konzumirati”.

Istaknuo je da Sabor i vladajuće većine iz nekog razloga ne žele promijeniti propise koje bi morali promijeniti – izborni zakon i zakon koji regulira pravo na pobačaj. “Time doprinose da je percepcija javnosti o Ustavnom sudu niža nego što bi trebala biti.”

