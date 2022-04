Vlada se zaletjela i priznala tko odlazi?

Podijeli:







Izvor: N1

Posljednja točka sjednice Vlade ponešto je bila drugačija od prethodnih sjednica Vlade na kojima je oporba tražila pokretanje povjerenja pojedinom ministru. Nije se znalo hoće li premijer Plenković pristati na zahtjev za opozivom ili ne, jer imena ministara su ona koja se ionako spominju u budućoj rekonstrukciji - Aladrović, Ćorić i Milošević.

Plenković se na oporbeni zahtjev, koji je inicirao Most, na sjednici tek osvrnuo riječima – zahtjev koji odbijamo. Pismeno obrazloženje koje su kasnije objavili je opširnije – Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da odbije ovaj bespredmetni Prijedlog budući da je rekonstrukcija Vlade najavljena prije nego što su revni inicijatori ovog Prijedloga jedva uspjeli prikupiti Poslovnikom Hrvatskoga sabora zahtijevani broj potpisa. Kasno.

Znači, Vlada praktički poručuje da Mostovci kasne s inicjativom smjene troje ministara, kad su ih oni već odlučili smijeniti. To se naravno nije moglo čuti iz ustiju Plenkovića i njegovih ministara. Potpredsjednik Vlade, Davor Božinović, kaže da Most ovo radi jer im nedostataje političke vizije. To je neka vrsta populizma koja je nama u Vladi strana, dodaje.

Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, Vladi odgovara da će već za par dana morati maknuti ovih troje dužnosnika. – Svima je sada jasno da se ne radi o nikakvoj rekonstrukciji vlade, nego dekriminalizaciji Vlade. I da DORH miče ministre uz asistenciju nas iz oporbe, kaže Grmoja.

A ministri, koji su na navodnom popisu za odlazak, već tjednima ponavljaju – sve je u premijerovim rukama. Zato predsjednik Republike, Zoran Milanović, moli Plenkovića da im skrati muke. Oni su, kaže, na teškim drogama, pod navodnicima, na apaurinima, jer ne znaju što će sutra biti s njima.

Sutra je Veliki petak pa Velika subota pa Uskrs. A znamo da rekonstrukcije neće biti prije Uskrsa. Pogledajte više u prilogu Katarine Brečić.

