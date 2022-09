Podijeli:







Punih 11 dana nakon što je otkrivena pljačka stoljeća u Ini i tjedan dana nakon što je premijer Andrej Plenkovića zatražio odlazak cijele Uprave Ine stigla je prva ostavka.

Predsjednik Uprave Sandor Fasimon ponudio je odlazak s funkcije, ali ne zbog toga što je kriv, nego, navodi, zbog moralnih razloga. Pitanje je i hoće li njegova ostavka biti i prihvaćena jer o tome presudnu ulogu imaju Mađari.

Odmetnuti hrvatski članovi Uprave ostaju gluhi na zahtjev Vlade pa će danas biti zatraženo njihovo razrješenje. Ali ni to neće moći bez Mađara. Baš kao ni treći zahtjev da se zabrani izvoz domaćeg plina.

Istodobno, u Saboru je odbijen prijedlog oporbe da se o svemu raspravlja na početku jesenske sjednice.

Trebalo je proći 10 dana da Vlada poduzme konkretne korake. Nakon sastanka s MOL-om, jasni su zahtjevi hrvatske Vlade.

“Inzistirat ćemo na promjeni sustava korporativnog upravljanja, inzistirat ćemo na reviziji koju sam zatražio, a Vlada će na sjednici također predložiti Nadzornom odboru da se hrvatski članovi Uprave Ine razriješe”, kaže jučer ministar gospodarstva Davor Filipović.

Dok je ministar razgovarao s MOL-om “pala” je prva ostavka. Ni više ni manje predsjednika Uprave Ine – Mađara Sandora Fasimona koji je šokiran postupcima Damira Škugora.

“Škugorovi postupci vrijedni su prijezira i ne predstavljaju identitet Ine. To nije Ina, to nismo mi. Ponosan sam na naša zajednička postignuća u proteklom desetljeću i unatoč činjenici da nisam imao nikakve veze sa Škugorovim kriminalom ili bilo kojim drugim nedjelom, kao odgovoran čelnik tvrtke moram snositi moralnu obvezu za cijelu Inu. Samim time, ispravna stvar koju sada mogu učiniti jest ponuditi ostavku.”

Vlada i dalje inzistira na ostavkama cijele Uprave, ali to dosad nisu učinili ni hrvatski članovi. Je li razlog gubitak izdašnih otpremnina?

“Ono što Vlada može napraviti, Vlada će to i napraviti, predložit će razrješenje, a o njihovim ugovorima zamolio bih da direktno pitate njih”, kaže Filipović.

Da bi se smjena provela treba imati pristanak mađarske strane.

“Oni su kod nekih pitanja rekli da moraju obaviti dodatne konzultacije u Mađarskoj, prema tome neki njihovi stavovi će biti jasniji sljedeći tjedan, međutim u ovakvom korporativnom skandalu ne vidim drugi način nego da svi odu”, odlučan je ministar Filipović.

Za predsjednika Sabora odlazak svih pitanje je vremena. “Polako, nisu se oni još oglušili. Cilj je postignut. Ako je predsjednik Uprave koji dolazi s mađarske strane podnio ostavku, a zahtjev koji je došao od premijera da svi članovi Uprave odu, onda smo napravili očito prvi korak.”

I oporba pozdravlja odlazak Fasimona, ali bode im oči što to ne čine barem hrvatski članovi Uprave

“To nije sramota, to je nacionalna tragedija, ali ne samo oni nego onaj Nadzorni odbor, članovi kojeg su dobivali stotine mlijuna, a nisu vidjeli da im se pod nosom krade”, kaže SDP-ov Peđa Grbin.

“Nisu trebali čekat da ih netko zovne nego su trebali ili od srama zbog nesposobnosti jer im je netko maznuo milijardu ispred nosa sami otići bez da ih itko pozove ili ih je trebalo smjestiti u zatvor”, smatra šef Mosta Božo Petrov.

I Sandra Benčić misli da je odgovoran premijer koji ih je tamo stavio. “Mora otići cijela Vlada. Pa oni nisu spodobni ni tim jednim dijelom Ine kojim kao upravljamo, upravljati. Jer na direktan poziv premijera da daju ostavke, ekipa ostaje.”

I dok je oporba tražila da se na početku sjednice Sabora uvrsti točka o aferi u Ini i energetskoj krizi, to je zasad odbijeno, a Vlada koristi vrijeme da se što bolje pozicionira. Tako je pred Mađare stigao još jedan zahtjev. Sav plin koji Ina proizvode u Hrvatskoj u Hrvatskoj i ostaje.

“I Molu je to u redu? Slušajte, nema tu kome biti što u redu. To će biti odluka Hrvatske vlade, važno je da to bude u redu hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu.”

Čeka se odgovor mađarske strane.

Više pogledajte u prilogu Anke Bilić Keserović:

