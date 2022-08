Vlada bi oko uvođenja eura trebala napraviti priručnik, puno je začkoljica

Podijeli:







Izvor: N1

Donosimo jutarnju analizu naše Nataše Božić.

Danas zasjeda Vijeće za uvođenje eura, a puno se toga još treba dogoditi do 1. siječnja, kad Hrvatska prelazi na novu valutu. Iako je politički još u srpnju sve završeno, za Hrvatsku je tek sada krenuo pravi posao. Danas je 17. sjednica Vijeća za euro, a Vlada u cijelom procesu prilagodbe mora promijeniti čak 80 zakona. Šezdesetak njih donosi se isključivo radi ulaska u eurozonu.

Međutim, što to znači za građane i poduzetnike? Od 5. rujna svi će morati iskazati i cijene u eurima, pa će tome morati prilagoditi svoje softvere, a od 1. siječnja kreće nova prilagodba softvera, gdje će računi morati biti iskazani isključivo u eurima.

Kafići, ugostiteljski objekti, trgovine, svi koji rade s gotovinom, moći će primati i kune do 14. siječnja, a istovremeno razliku vraćati u eurima. Znamo da će sada zbog promjene valute drugačije izgledati tijek novca, mnogi će morati prilagoditi svoje blagajne.

Osim toga, kad je riječ o davanjima, vlasnik kafića, primjerice, ako plaću za kolovoz isplaćuje do 5. rujna, može je iskazati samo u kunama, ali ako je isplaćuje nakon toga, morat će biti dvostruko iskazana, i u kunama i u eurima. To će trajati sve do plaća za studeni, dok će plaća za prosinac biti isplaćena u eurima, ali će se za poslovne knjige morati izraziti i u kunama.

Financijska izvješća za 2022. iskazat će se u kunama, iako će Hrvatska tada već debelo biti u euru.

Puno je začkoljica, koje su pale u drugi plan. Bilo bi dobro da Vlada napravi jasan, konkretan priručnik za sve korisnike u kojemu će objasniti na koji način provoditi tu tehničku prilagodbu. Taj proces vrlo je zahtjevan i vidjet ćemo hoće li teći glatko do 1. siječnja, kad ćemo svi imati novu valutu u rukama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.