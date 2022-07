Podijeli:







Izvor: Luka Stanzl/PIXSELL

Glavna skupština Vjesnika d.d., tiskare u većinskom državnom vlasništvu, u utorak je donijela odluku o prestanku tog društva nad kojim se pokreće postupak redovne likvidacije, te da se cjelokupni gubitak prošle godine od 7,76 milijuna kuna ‘’prenese u sljedeće razdoblje’’.

Skupština je donijela odluku da se za likvidatora Vjesnika d.d. imenuje odvjetnik Tomislav Orehovec i da se u sudski registar upisuje tvrtka Vjesnik dioničko društvo tiskarsko izdavačke djelatnosti u likvidaciji, skraćenog naziva Vjesnik d.d. – u likvidaciji.

Odluka o likvidaciji uslijedila je nakon više puta isticanih najava kako bi se u neboder Vjesnika i aneks mogle preseliti neke vladine službe i druge institucije.

U sklopu toga, Ministarstvo prostornoga prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine krajem prošle godine pokrenulo je obnovu dijela kompleksa Vjesnika s namjerom osnivanja Ureda za obnovu s desecima činovnika, a istovremeno suvlasnici tog kompleksa oglasili su prodaju uredskih prostora.

Za uređenje Ureda za obnovu bilo je planirano 8,5 milijuna kuna bez PDV-a, useljenje je bilo planirano početkom travnja, no ništa od toga se nije ostvarilo. Istovremeno, Allegheny financial, kao jedan od suvlasnika kompleksa Vjesnik, oglašavao je prodaju uredskih prostora u tri objekta u sklopu kompleksa. ‘Osim te nekretninske tvrtke i tiskare Vjesnik d.d., većinski suvlasnici kompleksa u sklopu Vjesnikova nebodera su i Konzum plus (sljednik Tiska u sklopu nekadašnjeg Agrokora), Republika Hrvatska te VLM Cvjetno nekretnine – tvrtka kojoj osnivač Večernji list.

Izuzevši još nekoliko manjih suvlasnika, od kojih su neki i u stečaju, upravo su većinski vlasnici Vjesnikova kompleksa oni koji su posljednjih trideset godina preuzimali dijelove vlasništva u neboderu i okolnim zgradama, da bi zatim napustili taj prostor.

Prvo je kompleks u sjeni Vjesnikova nebodera napustio EPH (sada Hanza Media) 2003., potom Tisak, a odlaskom Večernjeg lista u Buzin prije desetak godina i gašenjem Vjesnika 2012. iz tog “hrama” novinarstva otišla je i posljednja ozbiljna novinska redakcija. Ostala je samo tiskara Vjesnik d.d. kao jedini veći korisnik prostora unutar Vjesnikova kompleksa – nebodera, press-centra, tiskare i pratećih objekata na više od 30.000 četvornih metara koji su svojevremeno su bili procijenjeni na više od 80 milijuna eura.

