Vjeruju li Hrvati više kunama ili euru?

Podijeli:







Izvor: N1

Mostov Zvonimir Troskot gostovao je u Newsroomu te je govorio o inflaciji, ulasku u eurozonu u predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Na početku je rekao kako je uvođenje eura u trenutnoj situaciji čista politička odluka.

“Gledajte sami kotekst u kojem donosimo odluku. Mi imamo sada i ratnu krizu u Ukrajini, pitanje je kako će se to proširiti i hoće li, imamo rekordne stope inflacije, imamo strukturu hrvatskog gospodarstva koje ne može podnijeti takve šokove. Kada govorimo o valutnom riziku, mi govoriomo o micanju transakcijskog troška za izvoznike. Sve ovo što se događa, treba vidjeti kako građani reagiraju”, kaže.

Ističe kako je podatak s terena da ljudi sve više kredite uzimaju u kunama jer kuni više vjeruju.

“U stanovništvu, kada pogledate od 2015. do danas, kuna je prebacila euro i odnos je 60:40 i odnos stanovništva je u korist kune. Stanovništvo više vjeruje kuni”, govori.

“Središnja banka će dizati kamatne stope”

“Dobro pitanje je danas postavio netko od kolega, ako mi idemo ka monetarnoj uniji postavlja se pitanje što je s fiskalnom unijom, odnosno univerzalnim porezima u EU, ako se to dogodi na razini uvođenja Eura, tada će Hrvatska jedino moći smanjivati plaće i davati otkaze kako bi bila konkurentna, kaže.

Rekao je i kako su dosad zaduživanja bila po povoljnijim uvjetima, a da će Središnja banka sigurno dizati stope kamata za ovako visoke stope inflacije.

“To će utjecati na nekoliko desetaka tisuća kredita s promjenjivom kamatnom stopom i povećat će im kredite. Treba reći, zašto treba samo trezvenije razmišljati, da bi se uopće ulazilo u eurozonu ostavljeni su određeni osigurači od kojih je jedna inflacija i mi to zadnjih godinu dana ne zadovoljavamo.

Politika Europske banke odgovara samo jednoj držati, a to je Njemačka. Kada pogledate strukturu našeg gospodarstva, ono je uslužno orijentiramo, za razliku od onih proizvodno orijentiranih. To su shvatile Češka i Poljska koje rade na konvergenciji i na takav način pripremaju svoje ekonomije na šokove kad jednom uđu u to vrlo kompetitivno tržite koje je eurozona”.

“Nemamo mehanizme kontrole cijena”

Rekao je i kako će cijene namrinica još rasti i da velik element u strukturi cijene imaju poduzetnici koji povisuju cijene.

“Problem je što mi još uvijek nemamo kontrolne mehanizme koje je trebalo postaviti prije godinu dana kako bi se pratile cijene. Trebao bi postojati etički kodeks, ali na terenu ga nema i to se prelijeva na potrošače i to dovodi do pada potrošnje”, objašnjava.

Rekao je i kako ulazak u eurozonu nema smisla ako će to znači rast stopa inflacije na 16%.

Na kraju je govorio i o Milanoviću i njegovoj retorici:

“Ja Milanovića ne branim, ali kada on grakne imate da je on dobio pozornost do te mjere da je finski veleposlanik javno rekao da mora doći do promjene izbornog zakon u BiH. Ako ništa drugo svijet nas je sada čuo”, veli.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.