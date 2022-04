Virusni imunolog objasnio što je uzrok visoke smrtnosti od korone u Hrvatskoj

Podijeli:







Izvor: N1

Virusni imunolog Stipan Jonjić gostovao je u Novom danu i komentirao pandemiju koronavirusa, za koju ističe da nije završena.

“Život ide tako kako ide, svijet očito nije spreman, barem ne u ovom razdoblju godine, tolerirati više strože mjere, što ima smisla. Puno toga smo prošli, međutim, nemojmo se zavaravati, pandemija je među nama, bolest se širi, bolnički sustav nije prezagušen, imamo prodore i daleko smo od rješavanja ovog problema, ali se slažem da nema alternative, treba se naučiti nositi s ovim, živjeti i u tom smislu je zapravo kako god se stvari budu dalje razvijale, jako je važno da naše vlasti imaju već preformirane obrasce ponašanja u slučaju novih prodora virusa, ne samo ovog, nego mogućih novih, da imaju opcije kako reagirati, a ne čekati da se stvari naprave same po sebi”, rekao je Jonjić.

Obrasci, kaže, trebaju biti spremni i po njima se treba ponašati pa neće biti priče je li netko zakasnio s reakcijom. “Ne smijemo čekati da se nešto dogodi i onda budemo pametni zašto nešto nismo napravili prije”, rekao je Jonjić.

I epidemiološka je struka u protekle godine naučila više nego ikad i zna puno pa će znati postaviti mjere koje će nas u budućnosti zaštititi od većih ugroza bolničkih sustava i sličnog, rekao je virusni imunolog.

Upitan kako Hrvatska ukida mjere, a u bolnicama i dalje umire u prosjeku 15 do 18 ljudi dnevno, Jonjić je rekao da obrazloženje za to vjerojatno imaju odgovorni koji do u detalje prate situaciju.

“Procentualno mi moramo razmišljati da još uvijek nemamo uvijek maksimalnu procijepljenost koja bi spriječila ovu zadnju kategoriju i smanjila je, a to je visoka smrtnost, ali mi nemamo puno izbora nego nastaviti propagirati promidžbu cijepljenja”, rekao je Jonjić.

Cjepiva nisu podbacila, dodaje, nego ih je biologija virusa učinila manje učinkovitima u smislu zaštite od infekcije. “Oni i dalje štite od težih oblika bolesti, hospitalizacije i težih oblika koji završavaju smrtno”, rekao je Jonjić.

“To je to objašnjenje, očito smo se pomirili da barem što se tiče ove varijante, ne možemo je kontrolirati, velika većina ljudi će biti prokužena”, rekao je virusni imunolog.

