Vili Matula odlazi iz Sabora, dolazi Jelena Miloš

Podijeli:







Izvor: N1

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo u ponedjeljak odlučuje o zahtjevu zastupnika Vilima Matule (Možemo!) da mu se odobri mirovanje zastupničkog mandata, a da se aktivira mandat njegove zamjenice Jelene Miloš (Zagreb je naš!).

Povjerenstvo o tom zahtjevu odlučuje na elektroničkoj sjednici, bez nazočnosti javnosti, no za očekivati je da će, kao i u svim takvim slučajevima, pozitivno odgovoriti na Matulin zahtjev.

Kad Povjerenstvo to odluči, Matula će, zapravo, otići iz saborskih klupa do kraja mandata, a kao rezultat dogovora s Miloš da će polovicu mandata odraditi on, a polovicu ona.

Nakon što je naša koalicijska lista u 2. izbornoj jedinci izborila jedno zastupničko mjesto, u startu smo imali dogovor da ćemo se rotirati, kako bi se kolegica pred sljedeće parlamentarne izbore bolje predstavila i široj javnosti, rekao je Matula Hini.

Pola mandata je prošlo i sad je prilika da se Miloš profilira, izjavio je zastupnik koji o svojoj zamjeni govori biranim riječima, ističe kako se dugo bavi socijalnom i radnom politikom, kako se obrazovala u Hrvatskoj i inozemstvu.

Nema sumnje da će Miloš biti dobra zamjena i da će se super profilirati, a mene ionako čeka puno posla u Zagrebu, kazao je Matula.

Jelena Miloš članica je stranke Zagreb je naš!, na parlamentarnim izborima 2020. natjecala se u 2. izbornoj jedinici na koalicijskoj listi Možemo!, Zagreb je naš!, NL, RF, Orah, Za grad koju je ‘nosio’ Matula dok je ona bila na 2. mjestu.

Zastupnica je u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i članica triju skupštinskih odbora: za socijalnu skrb, za međugradsku i međunarodnu suradnju te za javna priznanja.