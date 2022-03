Vidović: Turistička smo zemlja i u predsezoni smo. Kakve priče o bombama pobogu?

Podijeli:







Predsjednik Odbora za obranu Franko Vidović za N1 Studio uživo komentirao je neslužbena saznanja o bespilotnoj letjelici koja se srušila u Zagrebu, prema kojima nisu pronađeni tragovi eksploziva o kojima su članovi Vlade govorili, a osvrnuo se i na saznanja o prijetnjama ministrici Nataši Tramišak.

Vidović je rekao da je saborski Odbor za obranu imao sastanak s vojnim vrhom na kojem su im prezentirane informacije koje dosad posjeduju.

“Moj stav od početka je da o toj bombi nije trebalo niti komunicirati u javnosti. Cijeli taj postupak do današnjeg dana izgleda, nažalost, traljavo. Umjesto da svojim pojavljivanjem unesu građanima mir, premijer i ministar obrane to ne rade, čak i predsjednik države na trenutke”, kazao je Vidović.

Dodao je bi se prije nego što se izađe s bilo čime u javnost moralo voditi računa da smo turistička zemlja.

“Već smo praktički u predsezoni. Kakva priča o bombama pobogu? Ako nema žrtava i velike materijalne štete, zašto to komuniciramo u javnosti?”, pita se Vidović.

Na opasku voditelja Igora Bobića da javnost ima pravo znati u kakvoj ugrozi je bila, Vidović je dodao da je ugroza nastupila onog trenutka kada je ta letjelica povrijedila zračni prostor.

Istaknuo je da se nada da nije točno da na letjelici nije bilo tragova eksploziva.

“Želim vjerovati institucijama i onome što sam slušao u petak. Ovo je dosta ozbiljna špekulacija i ako se pokaže da tu nema tragova eksploziva, onda to premijer mora objasniti javnosti. Pitanje je, je li netko to namjerno premijera prevario ili je to smišljeni potez vlasti da bi se sakrilo nešto drugo. Ali ja ne želim špekulirati, vjerujem onome što je službeno”, rekao je Vidović.

Smatra da je nebitno jesu li zrakoplovi savezničkih zemalja letjeli nisko u vrijeme konferencije Andreja Plenkovića.

“Ja mislim zaista da prisutnost tih aviona u našem zračnom prostoru je poruka i građanima i državi. U principu, meni osobno nisu smetnja”, kazao je.

Prijetnje ministrici Nataši Tramišak vidi kao još jedan skandal Vlade.

“Imate situaciju da žena koja obnaša vlast, ne samo da iznosi da su joj rekli da će biti krvi do koljena, nego da razmišlja i o političkom azilu. Ako ona nema sigurnost u represivni aparat ove države, tko će ga imati? To je ozbiljan problem za ovu vlast, ali to govori o prirodi vlasti”, kazao je.

Upitan je li Plenković trebao znati, odgovara:

“I to je isto vid problema. Svakih sedam dana sjedimo svi na Vladi i šutimo, a onda pričamo po medijima. Previše je svih mogućih skandala u kratko vrijeme.”

