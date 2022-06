Podijeli:







Saborski zastupnik Kluba Socijaldemokrata Davorko Vidović govorio je manjkavostima hrvatske oporbe, ali i novoj stranci koju planiraju osnovati Socijaldemokrati.

Komentirajući mali broj zastupnika koji su danas u Saboru, rekao je da misli da je današnji dan više trebao poslužiti “kao neka demonstracija odgovornosti jer se saborski zastupnici nalaze na udaru kao neradnici”. Ipak, dodaje da će veliki broj ljudi pronaći razloge da ostanu u svom kraju danas.

Smatra da je najvažnija institucija Sabor potpuno degradirana.

“Saborski zastupnici su u velikoj mjeri svedeni na puke dizače ruku. Oni iz oporbe ne smiju ni za što glasati što dolazi iz vladajuće garniture pa makar bilo i bolje od prijedloga oporbe. S druge strane, vladajući ne smiju glasati niti će prihvatiti bilo koji amandman”, rekao je.

Kazao je i da veliki broj naših zakona kreiraju činovnici.

“Ministri se pokazuju kao potpuno nekompetentni. To su ljudi koji ne poznaju svoje resore. Njima srednji činovnički sloj priprema pojedina zakonodavna rješenja, onda dobivate nešto što je ispod svake razine koja bi bila prihvatljiva za Sabor”, rekao je Vidović.

Spomenuo je i izjavu predsjednika Vlade koja smatra ozbiljnim problemom.

“Kada su roditelji djece s poteškoćama u razvoju tražili povišicu, Plenković se obratio i rekao ‘zašto niste meni došli’. Došli su i on je riješio problem. To je meni strašan problem, potpuno derogiranje ustanova, institucija. To ni Vučić ili Orban ne mogu reći. To su opasne tendencije koje pokazuju da je parlament krajnje ponižen, a velikim dijelom tome doprinosimo i mi iz oporbe koji se takmičimo tko će bolje podilaziti frustracijama građana”, kazao je, a potom se osvrnuo na svoju donedavnu stranku SDP.

“Sada ta stranka, koja je svojom političkom glupošću izgubila najveći oporbeni klub, okolo ide i moljaka da se potpišu njihove inicijative. U ovom konkretnom slučaju, Možemo i SDP drže vlast u Zagrebu, a nisu bili sposobni u godinu dana riješiti problem njihove bolnice Sveti Duh, koja nije bila u stanju pružiti zdravstvenu uslugu građanki ovog grada Mireli Čavajdi. Ona je njima poslužila kao povod da operu svoju odgovornost i da to bude povod za zahtjev za smjenu Beroša”, smatra Vidović.

Nova stranka

Rekao je da ne zna još tko će biti predsjednik nove stranke koju osnivaju Socijaldemokrati.

“Bernardić nije iskazao nikakvu želju za tim. Njegova ambicija je Grad Zagreb”, rekao je dodajući da je Bernardić pokazao nevjerojatnu odgovornost.

“Milanović kada više nije predsjednik stranke, nije bio niti član. Bernardić je pokazao da može biti sve”, dodao je.

Kazao je da bi volio da on osobno ne bude predsjednik stranke, ali da će sve dogovoriti.

“Svakako nam je cilj što je više moguće uključiti nove ljude. Posebno me veseli što nam prilaze mladi ljudi”, kazao je.

