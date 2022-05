VIDEO Velika pomirba nakon šatora u Savskoj: “Milanović je sazrio hrvatski”

Podijeli:







Izvor: N1

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u utorak je građanima Vukovara, koji su obilježili Dan grada, poručio da ostanu ustrajni te je najavio da će staviti veto na pozivnicu Finskoj za članstvo u NATO-u.

U sjeni te najave ostao je topao susret predsjednika Republike sa Stipom Mlinarićem Ćipom. Naime, s prije nešto manje od deset godina nazvao ih je gnjavatorima nakon što su bili odgovorni za stvaranje “dvije kolone” u Vukovaru 2013.

Danas, druga priča.

“To nisu trebali raditi, jel’ tako, Ćipo, bili ste gnjavatori? Ali to su ljudi koji imaju svoje ja, koji imaju kičmu. Ono nije bilo dobro, ali je bilo operetno, nije pala krv. Ako dođem u Jasenovac i kažem da nije mjesto da tamo treba spomenik za provokaciju Srba, to je štetno za Hrvatsku, onda ću to reći u Borovu Selu, da četnički obelisk mora zaroniti s Johnnyjem Weismullerom. Ali to Hrvatska vlada neće napraviti jer su bijedni licemjeri, sve kupuju, svi su kupljeni. Nema tu mjesta poštenim ljudima s autoritetom. Ovi dani su važni i od svog stava neću odustati. Moja dužnost je boriti se mirnim, diplomatskim sredstvima za naša vitalna prava”, rekao je Zoran Milanović.

Njegove riječi komentirao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe koji je priznao da je promijenio mišljenje o Milanoviću u odnosu na vrijeme kad je bio hrvatski premijer.

VEZANE VIJESTI Radman: Milanović se ponaša kao milicajac ’45. kad se istjerivalo ljude iz crkve “Ne bih na pitanju Finske i Švedske testirao odnos SDP-a prema Milanoviću”

“Dogodilo se to da je Zoran Milanović sazrio hrvatski, mi smo sazrijeli davnih dana hrvatski, on sada. Ono što govori o zaštiti BiH Hrvata, potpisujem jedan kroz jedan. Kad su Zoran Milanović i njegova vlada htjela nametnuti ćirilične ploče, stali smo u obranu poštenih malih ljudi, van politike, rekli smo da to ne može. To zamjeram kolegama u Saboru – Deuru, Đakiću, Medvedu, pogotovo Medvedu, koji je prosvjed, podigli smo šator, prosvjedovali 555 dana da vlada Zorana Milanovića ne donese zakon o civilnim žrtvama rata, onda on dođe u poziciju potpredsjednika Vlade i donesu još gori zakon. To nema kičme.

Ja uvijek znam tko sam. Mislim da je Milanović u mnogim stavovima sazrio, za razliku od Milanovića premijera. Mareković Marijan, vrhunski general, je njegov savjetnik, okružio se pravim ljudima. Mislim da je kao premijer bio okružen krivim ljudima. Mnoge stvari je propustio kao premijer. Ali nisam za osudu bilo koga. Da Plenković sutra sazrije i počne sutra to provoditi, reći ću da premijer Plenković radi dobru stvar. Milanović danas kao predsjednik 90 posto stvari radi kako treba”, rekao je Milanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.