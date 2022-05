Podijeli:







Izvor: N1

U Novom danu gostovao je i Stjepan Kos s potražnim psom Donom koji je školovan za traženje eksploziva i ugljikovodika.

Na početku je rekao kako pas ne samo da može pronaći miris nego i tragove mirisa. Odnosno, može detektirati i gdje je eksploziv bio čak i ako ga je netko premjestio. Kos je objasnio i kako točno izgledaju potrage:

“Ima nekoliko metoda kako možemo raditi. Tzv. dinamična gdje ja idem uz psa na povodcu, gdje mu pokazujem dijelove. To je jako detaljna metoda, ali je prilično nesigurna jer ste blizu eksplozivnog sredstva. Druga metoda je statična i tu ja pustim psa u prostor da ga pretraži, a ja sam na daljini i samo pratim da slučajno nešto nije promašio. Treća metoda, najnovija u svijetu, su tzv. laserski markeri gdje ja njemu iz daljine iz sigurnog zaklona laserom pokazujem prostor koji treba pretražiti i on kada nađe eksplozivne supstance – sjedne”.

VEZANE VIJESTI Nove dojave o bombi u Srbiji, učenici u više od 100 škola nastavu prate online MUP Srbije: Dojave o bombama poslane iz sedam država Završena pretraga Avenue Malla. Dojava o bombi lažna

U sklopu agencije iz koje Kos i Don dolaze imaju 8 pasa. Don je star četiri godine, a oko dvije godine Kosu je trebalo da ga istrenira. Rekao je i kako Don nije školovan samo za detekciju statičnih mirisa nego može osjetiti i mirise u pokretu, primjerice, imali netko na sebi pirotehniku ili eksplozivnu supstancu.

“Radio sam u jednom od najvećih odjela protueksplozijske zaštite u Hrvatskoj. Mogu reći da i sam psihološki efekt korištenja psa daje strašne rezultate. Želio bih skrenuti pozornost, pas nije onaj koji će riješiti pretragu, on je samo pomoćna mjera, on ima svoje mogućnosti i nemogućnosti. Ne želim govoriti o nemogućnostima jer vjerojatno slušaju i oni koji nemaju baš dobre namjere. Vi izlazite na teren, pas ide prvo na najkritičnija mjesta jer može u vrlo kratkom vremenu locirati eksplozivno sredstvo”, rekao je.

“Pas po mirisu razlikuje mora li biti miran ili grebati”

Komentirao je i potražnog psića iz Ukrajine:

“Za psa u Ukrajini bih rekao da je talentiran, ali nije profesionalno školovan. On je prošao obuku, ali ne do kraja. Vidjeli ste kako Don radi, on mora odmjeriti miris i pokazati da je tu, ne smije taknuti. Mislim da je talentiran pas s kojim se treba dugo raditi. Ima prednosti u odnosu na Dona. Razlika je u traženju eksploziva i mina. Pas u Ukrajini ne traži naoružanu minu nego razna sredstva od čahura do šrapnela. Njegova prednost je što je lagan i ne može aktivirati napravu, Don je već malo upitan za neke pješačke mine”, veli.

Dodao je i kako su psi u njihovoj agenciji školovani za više namjena jer si ne mogu prišuštiti da imaju pse samo za jednu namjenu. Rekao je i zašto ih najviše koriste:

“Bavimo se školovanjem pasa, imamo servis sa psima pa ih se koristi na stadionima za pregled pirotehnike. Koriste se i u određenim sustavima državne uprave za potragu za mobitelima, USB stickovima, novcem… Koristimo ih i za traganje za nestalima. Naposljetku, koristimo ih i za detekciju ugljikovodika.

Pas po mirisu zna smije li ili ne smije grebati, ako je ugljikovodik grebat će, ako je mirisna eksplozivna supstanca bit će miran”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.