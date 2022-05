Podijeli:







Izvor: Saborska TV

Stipe Mlinarić Ćipe u Saboru je, na raspravi o Zakonu o pobačaju, državu i Zakon o pobačaju usporedio s četinicima i jednim stravičnim ubojstvom iz 1991. godine.

Replicirao je SDP-ovoj Sabini Glasovac:

“Za mene život počinje začećem i traje do smrti, uvijek sam za kulturu života, ne kulturu smrti. Kolegice Sabina, gospođi Ružici Markobašić gurnuli su 12.11.1991. godine cijev puške u vaginu i opalili su. Što su ubili u njoj? Bila je u sedmom mjesecu trudnoće. Nakupinu stanica, bjelančevina ili dijete? Recite mi, koja je razlika između države koja to radi legalno i tog četnika koji je napravio stravičan zločin, a na kraju je ubio i gospođu Ružicu Markobašić? Koja je razlika između države i četnika? Za mene je nema, isti su ako to rade”, rekao je.

Predsjednik SDP-a tražio je povredu Poslovnika jer je Mlinarić Ćipe “Hrvatsku, samostalnu i suverenu državu usporedio s četnikom”.

“Govoriti o ratnom zločinu i povući paralelu sa zakonom kojeg je Ustavni sud potvrdio Ustavnim je ispod svake razine”, rekao je Grbin.

Predsjedavajući Ante Sanader dao je Grbinu opomenu jer, kako je rekao, Mlinarić Ćipe “nije usporedio državu Hrvatsku s četnicima. On je hrvatski branitelj i nije korektno da vi tako govorite o njemu”.

Ponovno se javio i Mlinarić Ćipe.

“Nikad ja državu Hrvatsku neću usporediti s četnicima, što za vas ne bih baš rekao, ali, usporediti zakon koji je nakaradno napisan, i to je vaša partija napisala ’78. godine, vrlo rado ću ga usporediti i reći da je to za mene jednako četniku. Taj zakon, ne država Hrvatska”, rekao je Mlinarić Ćipe.

