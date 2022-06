Podijeli:







Izvor: Robert Anic/PIXSELL

Ministar financija Zdravko Marić u srijedu je kratko komentirao ljetovanje u luksuznom hotelu na Malom Lošinju za koje je platio znatno nižu cijenu.

Marić je potvrdio da je rezervirao jeftiniji smještaj, a sam hotel mu je onda ponudio luksuzniji smještaj za istu cijenu.

VEZANA VIJEST Marić ljetovao u luksuznom hotelu na Malom Lošinju. Platio znatno nižu cijenu?

“Ja na tu odluku nisam utjecao niti sam to tražio. Privatno, i puno prije nego sam bio ministar nije mi se jedanput dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani, da dobijete nekakvu višu kategoriju. Govorim fakte i činjenica. I ta situacija i takva kakva je, unapređenje smještajne jedinice ne dovodi me niti bi me ikad dovelo u bilo kakav vezani, zavisni položaj prema toj osobi, odnosno prema toj grupaciji. Kao i da govorimo o nekoj aviokomapniji, što je također nerijetki slučaj. Normalno da se to događa ne događa svima i nije isključivo vezano za nekoga tko je minitsar”, rekao je Marić.

Na pitanje je li to zapravo indirektan dar koji kao dužnosnik nije smio primiti, Marić je odgovorio: “Vidjet ćemo što će Povjerenstvo reći.

