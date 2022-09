Video budućeg hotela na Valkanama: Uskoro predaja zahtjeva za lokacijsku dozvolu

Podijeli:







Izvor: Hotel Valkane

Nakon što je u travnju ove godine investitor javno predstavio projekt gradskim vijećnicima i građanima, od danas je javnosti dostupna i videoanimacija s detaljima pozicioniranja hotela unutar rupe zapuštenog kamenoloma, izgleda novog parka otvorenog javnosti i cestovnog prilaza hotelu s gornje strane kamenoloma postojećom cestom.

“Nakon predstavljanja idejnog rješenja nastavili smo s projektiranjem, istražnim radnjama i uskoro predajemo zahtjev za lokacijsku dozvolu. Mislim da će iz tog zahtjeva, ali i ovog videa, baš svima biti potpuno jasno da od prvog dana govorimo istinu i da radimo sve suprotno od onoga što se moglo čuti u dijelu javnosti. Šetnica i plaža ostaju otvoreni jer su izvan obuhvata projekta, veliki dio svog privatnog zemljišta pretvaramo u novi park otvoren svima čineći Valkane još atraktivnijim za građane, bez zadiranja niti metra u javni prostor. Broj stabala i zelenila se značajno povećava. Ne gradimo nikakve liftove na plaži, beach barove u šumi, da ne nabrajam što su nam sve neargumentirano pripisivali kako bi manipulirali dijelom javnosti”, govori voditelj projekta Zoran Kostić.

U videu se ponovno jasno može vidjeti da je hotel udaljen 160 metara od mora i 125 metara od šetnice, kako je zamišljeno i javno prezentirano na početku projekta te da šetnica i plaže ostaju dostupne svim Puležanima kao i ranije.

“Lungomare je danas otvoren za sve i tako će i ostati nakon izgradnje hotela. Ovaj projekt je najmoderniji zeleni hotel otvoren svima, nije žicom ili ogradom ograđen resort. Cestovni prilaz hotelu je s istočne/stražnje strane postojećom prometnicom čim se maksimalno čuva postojeća šuma uz minimalne intervencije. Hotel se radi u rupi napuštenog kamenoloma čime se on sanira prema svim standardima struke i nije betonska gromada uz more, ne zaklanjala pogled nikome i nema baš nikakve poveznice s objektima s kojima su ga pojedinci zlonamjerno pokušali poistovjetiti. Zapravo, baš je sve potpuno suprotno od toga, 200 novih stabala u novom parku otvorenom svima dodatno će ozeleniti područje devastirano u prošlosti, a velika podzemna garaža osigurat će dovoljno kapaciteta da se izbjegne dodatno zadiranje u prirodu. Slike i video, a na koncu i dokumentacija koju ćemo predati za dozvolu, jasno pokazuju našu namjeru poticanja daljnjeg razvoja Pule s ovim projektom u koje se sada svaki dobronamjerni pojedinac može i osobno uvjeriti. Moguće da će pojedinci i dalje biti sumnjičavi, no ako stavimo politička prepucavanja na stranu, kad se jednom hotel i park završe i kad budu baš ovako prekrasni, kakvi su na ovoj animaciji, vjerujem da će velika većina Puležana biti zadovoljna što je Pula konačno dobila jedan vrhunski turistički objekt i da konačno hvata korak s ostalim istarskim gradovima koji se već godinama ponose ovakvom ponudom”, nastavlja Kostić.

U više navrata su pojedinci iznosili spekulacije kako hotelijerstvo nije osnovna djelatnost investitora i kako će projekt sigurno preprodati nekom trećem koji može imati drugačije planove:

“Investicije su naš core business i sigurno je da ćemo ostati vlasnici ovog hotela kao što smo ostali i vlasnici Max Citya iako njime upravlja za to specijalizirana tvrtka. Najveći svjetski luksuzni brendovi su već zainteresirani za upravljanjem Hotelom Valkane i koji god od operatera koji su ušli u uži izbor bude izabran, bit će dodana vrijednost ne samo Puli već istarskom i hrvatskom turizmu. Pregovori s potencijalnim operaterima su pri kraju i vjerujem da ćemo do kraja godine imati potpisane ugovore, a tada ćemo ih moći i javno predstaviti”, zaključuje Kostić.

Investitor u Hotel Valkane suvlasnik je United Grupe čiji je dio N1 televizija.

