Vesna Pusić: Ekstremna desnica su, da oprostite, fašisti

Izvor: N1

Uvjeti su u Europi savršeni za povratak populizma piše CNN nakon pobjede ultra desničarke Giorgije Meloni u Italiji. I nije u pitanju samo Italija, u Europi očito pušu desni vjetrovi.

U nedjelju su nasljednici profašističkog pokreta osvojili Italiju, prije samo dva tjedna u Švedskoj je pobijedila desna koalicija, u kojoj su također ekstremni desničari. Desnica – i to ne umjerena – već dugo suvereno vlada u Mađarskoj i Poljskoj.

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić govorila je o novoj, najdesnijoj vladi od vremena Benita Mussolinija:

“Meni se to čini strašno, pogotovo za jednu takvu zemlju za koju svi uvijek imamo simpatije. Svi kažu da je to rezultat straha, u prvom redu. Straha od siromaštva, ogromnih računa, nesigurnosti, neizvjesnosti. Italija je imala jednog od najpametnijih i najsposobnijih premijera u Europi i u svojoj povijesti Marija Draghija do nekidan, kad su ga de facto koalicijski partneri srušili.

I sad je dobila vladu ekstremne desnice i inače sam protiv onoga da se povezuje desnica i ekstremna desnica. To su užasno različite stvari. Desnica je desnica sa svojim stavovima koji su uvijek kombinacija nekakvog nacionalizma i slobodnog tržišta, a ekstremna desnica su, da oprostite, fašisti. Katkad se obuku malo drugačije i prikriju. Taj termin je gotovo izgubio neko značenje, ali da bi ga bolje objasnili možemo reći da su to ljudi koji to vladaju uz pomoć straha i mržnje. Ili tako da se njih treba bojati ili tako da zastrašuju ljude da se nekog drugog treba bojati. Netko te ugrožava i trebaš se bojati”, kazala je za RTL Vesna Pusić.