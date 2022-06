Podijeli:







Izvor: Goran Kovacic/PIXSELL/ilustracija

U Newsnightu od večeras uvodimo rubriku u kojoj ćemo redovito pratiti i izvještavati vas o kretanju cijena 15-ak osnovnih artikala u najvećim trgovačkim centrima. Riječ je o onim namirnicama koje su potrebne svakom kućanstvu.

Početna točka je 31. ožujka, dan uoči najavljenih preduskršnjih poskupljenja 1. travnja, na dan kada je – sjetit ćete se – drastično skočila i cijena plina za kućanstva. S tim cijenama uspoređujemo one koje smo zatekli 2 mjeseca kasnije – 31.svibnja.

Evo kojih je 10 namirnica najviše poskupjelo.

Brašno, pileći batak, jaja 10kom, pileći file, i kruh – cijene ovih rekli bismo osnovnih prehrambenih artikala skočile su od 8,3 do čak 15,5 posto. Dakle, tri namirnice skuplje su za više od 15 posto u samo 2 mjeseca.

Drugi set namirnica čije cijene su osjetno skočile su – ulošci, mlijeko (1L), čokolada, ulje, banane.

U apsolutnim iznosima, u kunama – to zvuči ovako, ovih 10 proizvoda u N1 KOŠARICI 31.3.2022. plaćali smo 148,26 kn, a dva mjeseca kasnije 163 kune, dakle gotovo 15 kuna više. To je rast od 10 posto. Za tih 15 kuna mogli smo u košaricu prilikom svake kupovine dodati još primjerice kilogram šećera ili mladog krumpira, no s ovim poskupljenjem od 10 posto nečega će se svi morati odreći.To znači da smo sada doslovno 10 posto siromašniji pošto za istu plaću možemo kupiti manje namirnica.

A to je samo jedan šoping koji svakoga tjedna po više puta obavljaju sva kućanstva u Hrvatskoj. Sada je taj, samo jedan šoping skuplji 10 posto nego prije 60 dana, a da ne ostane sve samo na suhim brojkama – reći ćemo to ovako – krajem ožujka smo sa starim cijenama mogli obaviti 10 ovakvih kupovina. S istim novcima, danas možemo obaviti devet kupovina istih artikala. Jedan šoping osnovnih namirnica – više si ne možemo priuštiti za te novce.

Pogledajmo na primjer koliko smo siromašniji u tih 60 dana samo na poskupljenju dva osnovna prehrambena artikla – kruha i mlijeka.

Po cijeni od 31.3., svakodnevna štruca kruha i litra mlijeka mjesečno nas je stajala 419,4 kn.

Po cijeni od 31.5. za kruh i mlijeko moramo mjesečno izdvojiti 449,4 kn. Dakle 30 kn više, ili 30 kuna manje u džepu samo na kruhu i mlijeku.

Koje su namirnice zadržale istu cijenu?

Prije nastavka ovih loših vijesti kažimo da smo uspjeli pronaći i par artikala koji u 60 dana u velikim trgovačkim lancima čije cijene pratimo nisu poskupjeli – istu su cijenu zadržali šećer, krumpir i kava.

Cijene goriva

Kada na poskupljenje prehrambenih namirnica dodamo i gorivo, stvari naravno izgledaju još lošije.

31. ožujka litra benzina stajala je 12,45 kuna, za tank vam je trebalo nešto manje od 500 kuna. 31.svibnja ista količina goriva debelo je premašila 500 kuna – bila je skuplja za 56 kuna.

Bolje su prošli vozači dizelaša jer je dizel prekjučer bio nešto jeftiniji nego krajem ožujka, na tanku se moglo uštedjeti otprilike 14 kuna.

Nažalost, to nije sve od loših vijesti po vaš novčanik. Kao što smo rekli uvodno – već od utorka slijede nove, drastično skuplje cijene goriva. Kolege s Nove TV doznaju kako će od utorka “litra dizela poskupjeti za 83 lipe te će nova cijena iznositi 13,97 kuna. Za litru benzina građani će morati izdvojiti 70 lipa više, pa će ih litra koštati 14,56 kuna.

