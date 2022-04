“Većina naših umirovljenika živi u siromaštvu, kupuju od akcije do akcije”

Podijeli:







Izvor: N1

O tome kako u inflaciji žive umirovljenici i jesu li dovoljne intervencije Vlade, u jutrošnjem Novom danu govorila je Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Danas je status prosječnog umirovljenika je u vrlo nezavidnom položaju. Usklađivanje mirovina se radi dva put godišnje ali ono usklađivanje zaostaje 6 mjeseci za rastom cijena i rastom plaća. To je 2-3% rasta na mirovinu. Imamo milijun i 140 000 umirovljenika a ispod 3000kn imamo 750 000 umirovljenika. Linija siromaštva je 2970kn, dakle većina naših umirovljenika živi u siromaštvu.

Naši umirovljenici su cijeli svoj radni cijek mukotrpno radili i oni su stvorili današnje vrijednosti. Mađioničari su, čuvaju i šparati ali prvi će platiti sve svoje račune. Bila je pandemija, stradali su zbog godina i puno ih danas više nije s nama.

Počela je isplata nacionalne naknade za starije osobe koju će dobiti 5853 korisnika.

Energetski dodatak treba dobiti 720 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj čije su mirovine manje od 4.000 kuna. Jesu li te Vladine odluke onima s najmanjim mirovinama amortizirale poskupljenja?

Predložit ćemo ponovno vaučere za energente i rast mirovina

Korisnici nacionalnih naknada su sugrađani koji nisu ostvarili pravo na mirovinu i korisnici su socijalne skrbi i ranjive su skupine. Pomoglo je u tom smislu.

Energetski dodaci će biti isplaćeni do kraja svibnja. To je jednokratna pomoć. Ako je mirovina do 1500kn dobit će 1200kn, ako je 1500-2000kn mirovina, dobivaju 900kn i od 2000-3000kn mirovine je 600kn i od 3000-4000kn mirovine je 400kn. To je dobra mjera i izvrsno što je premijer to prihvatio. Mi ćemo ponovno kroz nacionalno vijeće tražiti vaučere vezano za energente.

Mi smo predložili vaučere i prije ali pokazalo se da je bolje jednokratna pomoć, to je brže. Najefikasnije bi bilo povećanje mirovina. Mirovinska mirovina je povećala najniže mirovine ali sve je to pojela inflacija.

Preko 750 000 umirovljenika jedva plati režije

Preko 750 000 umirovljenika ne može živjeti. Mi smo treća zemlja odozdo u EU po iznosima mirovina. Dobro su došli europski umirovljenici na naš Jadran ove sezone, ali znamo da naši osim ako nemaju djecu, neće ići nigdje. Tražit ćemo usklađivanje mirovina i rast.

Neki dan je naša korisnica Matice pokazala kako nosi sve kataoge trgovačkih lanaca. I tako se preživljava, od akcije do akcije. Što će biti iza Ukrsa, to je veliko pitanje. Kao i što će biti sa eurom. Sa ovim prosječnim mirovinama to neće biti dovoljno ni za režije. Umirovljenici su se naučili snalaziti. Biti u ranjivoj skupini a izdvajao si iz svog rada, gdje je to sve nestalo?

