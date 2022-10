Vatrogasni zapovjednik objasnio kako se treba pravilno rukovati s plinskom bocom

Podijeli:







Izvor: N1

O eksploziji plina u splitskom ugostiteljskom objektu uslijed čega su dvije osobe teško ozlijeđene, ali i o tome kako pravilno rukovati s plinskim bocama, govorio je večeras zapovjednik smjene JVP Split Zvonko Puće.

“Mi smo dobili dojavu da je došlo do eksplozije plina. Kada smo stigli na intervenciju vidjeli smo bocu, zatvorili smo je i iznijeli van. Provjerili smo prostor i iznijeli sve preostale boce van. Istraga će utvrditi je li boca ne ispravna ili je došlo do nepravilnog rukovanja”, kazao je Puće za RTL Danas.

Zapovjednik je objasnio i kako pravilno rukovati s plinskim bocama te kako provjeriti je li ona ispravna.

“Kupci trebaju voditi računa da su pravilno postavljene gumice koje se dobiju, ali i da je pravilno spoje regulator i da crijevo koje se spaja bude ispravno te barem jednom godišnje potrebno je provjeriti je li crijevo ispravno i zamijeniti ga da ne bi došlo do puštanja ili zapaljenja. Treba regulator tlaka mijenjati barem svake tri godine i ako nešto nije u redu treba zvati stručne osobe. Prvo što je poželjno da građani kada uoče curenje da zatvore plinsku bocu i da pozovu vatrogasce”, objasnio je Puće.

“To je sve preventivno da ne dođe do tragedije. Ako dođe do izlaska plina i da se on onda i zapali ne treba paničariti već uzeti rukavice koje se koriste u kuhinji koje su otporne na vatru i s njima zatvoriti ventil da ne dođe do daljnjeg širenja vatre”, dodao je.

Inače, na godišnjoj razini bude oko 50 intervencija vatrogasaca povezanih s plinskim bocama.