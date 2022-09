Podijeli:







Izvor: Sandra Simunovic/PIXSELL

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Sinj (JVP) i Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Sinj" su imali čak dvije intervencije na hvatanju zmija koje su ušle u kuće u Radošiću i Hrvacama.

Navode kako ih neće iznenaditi ako se ovo i ponovi.

“Prema našoj evidenciji, ovo je treća ovogodišnja intervencija na hvatanju zmija. Nećemo se iznenaditi ako se narednih dana ovakvi slučajevi ponove jer se od građana iz seoskih naselja može čuti da su proteklih mjesec–dva viđali veliki broj zmija oko svojih kuća, puno više nego ranijih godina. Ove godine imali smo i neuobičajeno veliki broj intervencija, više od 20, na uništavanju gnijezda stršljenova koji su se bili nastanili u obiteljskih kućama ili gospodarskim objektima”, rekao je zapovjednik JVP-a Sinj Stipe Ančić za Slobodnu Dalmaciju.

Preporuke Ministarstva vezane za zmije

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja svake godine podsjeća na svoje preporuke vezane uz zmije.

– Dolaskom toplijih dana zmije se bude iz zimskog sna te kreću u potragu za hranom. Stoga je važno imati na umu da je moguće umanjiti posljedice ili čak i izbjeći susret sa zmijom pridržavanjem nekih osnovnih preporuka. Za bezbrižan boravak u prirodi preporučuje se nošenje odgovarajuće odjeće (dugih hlača) i visoke, čvrste obuće (npr. gojzerice, čizme), kako bi se noge zaštitile od eventualnog ugriza. Također, treba pripaziti gdje se staje, a prije odmora provjeriti mjesto na koje se želi sjesti te ne dodirivati nepregledna mjesta rukama (izbjegavati blizinu grmlja, nakupine kamenja ili granja i sl.) – navodi resorno Ministarstvo.

“U slučaju nailaska na zmiju ne treba paničariti niti je pokušavati uhvatiti. Potrebno ju je polako zaobići, ako je to moguće i nastojite ju ne uznemiravati. Ako se zmija nalazi na putu koji to onemogućava može ju se pošpricati običnom vodom ili uplašiti udarcima nogom o tlo te pustiti da sama otiđe. Zmije nemaju vanjskih slušnih organa pa slabo čuju zvukove koji se šire zrakom, no zato preko kostiju donje čeljusti osjećaju vibracije tla te ih udaranje u tlo plaši. Zmije nisu agresivne životinje, a pokušat će ugristi jedino ako se osjećaju ugroženo i prestrašeno.

U Hrvatskoj je ukupno 15 vrsta zmija od čega su tri otrovnice (poskok, riđovka i planinski žutokrug) dok je preostalih 12 vrsta neotrovno. U slučaju zmijskog ugriza zmiju se ne smije pokušati uhvatiti ili usmrtiti, kako bi je odnijeli liječniku, jer bi pri tome mogla ponovno nekoga ugristi. Ovo je posebno opasno ako se radi o otrovnom zmijskom ugrizu. Glavni simptom ugriza otrovnice je oticanje tkiva koje se brzo širi od mjesta ugriza, a kao lijek protiv trovanja zmijskim otrovom koristi se posebni protuotrov. Liječnici vrlo dobro znaju prepoznati ugriz otrovnice, a točno određivanje vrste otrovnice u Hrvatskoj nije potrebno jer se za ugrize svih triju naših otrovnica primjenjuje isti protuotrov.

Osoba koju je ugrizla zmija otrovnica trebala bi se smiriti koliko je god moguće te ukloniti odjeću i nakit s mjesta ugriza zbog oticanja tkiva, a ranu pustiti da slobodno krvari bez rezanja ili isisavanja otrova. Ugrizenu osobu je potrebno što prije prevesti do najbliže medicinske ustanove (po potrebi zvati GSS ili 112), a poželjno bi bilo očistiti ranu i imobilizirati ekstremitet koji je zadobio ugriz pomoću nekog čvrstog predmeta i zavoja kako bi se usporilo širenje otrova. Ugrizi nekih neotrovnih zmija također znaju biti vrlo bolni i neugodni, ali mjesto ugriza nikada jako ne otekne. Kao posljedica ugriza neotrovnica moguće su infekcije ozlijeđenog tkiva unesenim mikroorganizmima.

Imajte na umu da:

zmije neće napasti i pokušati ugristi ako se same ne osjete ugroženo i prestrašeno

je za vrijeme boravka u prirodi potrebno koristiti odgovarajuću obuću, odjeću i opremu te se odgovorno ponašati

je pri susretu sa zmijom važno ostati smiren, pokušati zaobići zmiju ili ju uplašiti udarcima nogom/ štapom u tlo

ne treba hvatati zmiju niti ju pokušati ozlijediti

je u slučaju ugriza potrebno potražiti pomoć liječnika

Zmije su dio prirodnog bogatstva te su važne za očuvanje ekosustava te imaju izuzetnu ulogu imaju u kontroli glodavaca. Treba naglasiti kako je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićeno 12 vrsta zmija sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19), odnosno Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13 i 73/16). Neke od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim zmijama su sljedeće: namjerno hvatanje ili ubijanje, uznemiravanje, uništavanje ili uzimanje jaja, zatim držanje, prijevoz, prodaja i razmjena”, navodi Ministarstvo.”

