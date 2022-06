Vanđelić: Umjesto manjih cijena goriva u sezoni, Vlada treba refundirati razliku

Podijeli:







Bivši šef Fonda za obnovu Grada Zagreba te nesuđeni premijer i zagrebački gradonačelnik Damir Vanđelić gostovao je u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u dva. Govorio je o svojoj udruzi Zrin i kako može odgovoriti na hrvatske probleme, poput inflacije, lopovluka, siromaštva i odlazak ljudi iz zemlje. Predložio je i da se umjesto snižavanja cijena goriva građanima nakon sezone refundira dio poskupljenja.

Vanđelić je istaknuo kako bilo tko tko je nanio štetu Hrvatskoj ili lažnim svjedočenjem na Haškom sudu ili da je oštetio javna poduzeća ne bi bio dobrodošao u kafiću kojem bi on bio vlasnik.

Nedavno je liječnik Nikica Gabrić kazao je kako je na hrvatskoj političkoj sceni kao pojedinac teško uspjeti. Vanđelić je rekao kako je Gabrić imao hrabrosti istupiti u političke vode te da mi treba odati priznanje.

Dodao je kako su građani Hrvatske vrlo malo uključeni u politiku te da treba pojačati građanski aktivizam i da na tom projektu treba raditi.

“Čovjek treba imati karakter”

Kazao je kako je svjestan da je teško kako pojedinac u politici uspjeti, ali da svaki čovjek treba imati karakter.

“Postoje ljudi koji su se već do sada dokazali, primjerice gospodin Damir Strmota, koji je sa mnom u Upravnom odboru udruge Zrin, član je stranke, a stručnjak je za demografiju. Taj gospodin u jednom je trenutku rekao – ovo nije dobro, mi moramo bolje. Sada je već kasno, ako ne prekasno i moramo u potpunosti promijeniti stvari. Dakle, on je bio taj koji je pokazao karakter. Mi ćemo takve ljude i birati, one koji imaju karakter”, poručio je Vanđelić.

“Zrin je hrabra platforma za sve one koje je možda malo više strah”

Istaknuo je kako mu se javljaju desetine ljudi koji određena mišljenja, znanstvene i stručne analize te dobre prijedloge.

“Ali ne žele staviti svoje lice. Zrin će upravo biti jedna platforma gdje će moći i studenti, znanstvenici, stručnjaci i svi građani dati svoje mišljenje koje će se analizirati. Ne moramo se uvijek svi složiti, njegovat ćemo demokratičnost, ali ćemo biti hrabra platforma za sve one koje je možda malo više strah”, naglasio je Vanđelić.

“Imam prijatelje u HDZ-u, SDP-u, Mostu, čak i u IDS-u”

Vanđelić je naglasio kako udrugu Zrin on pokreće i nitko ga nije postavio. Poručio je da ima veliki broj prijatelja u HDZ-u, ali i SDP-u, Mostu, Nezavisnima, čak i u IDS-u. To su ljudi koje poštuje, koji imaju karakter te žele sve najbolje ovoj zemlji.

“Ni jedna stranka nema pravo reći – ja sam ta koja samo želi dobro ovoj zemlji. Kada se pogleda statistika unazad trideset godina, tko god je bio na vlasti, malo je napravio da Hrvatska počne sustizati okolne zemlje, koje su bolje od nas, primjerice Slovenija. Ona nije ništa u boljoj situaciji od nas, ni genetski, ni zemljopisno, ni rudnim bogatstvom i pozicijom, pa i turistički. Zašto u Sloveniji ljudi imaju skoro dvostruko veće plaće nešto što su u Hrvatskoj?” rekao je.

Poručio je kako udruga Zrin vidi tu ogromnu prednost Hrvatske i smatraju da bi Republika Hrvatska u sljedećih osam godina mogla sustići Sloveniju.

Snižavanje cijena goriva

Stanković je pitao što napraviti s rastom cijena goriva.

“Budući da smo mi turistička zemlja i oko 25% PDV-a proizlazi iz turizma… Mislim da će ova sezona biti rekordna i da ćemo ostvariti preko 70 milijuna noćenja. Budući da dolaze turisti, snižavanjem cijena goriva mi snižavamo i cijenu goriva njima. Međutim, to nije cilj naše vlade. Cilj vlade je da budemo socijalni i kompenzirati ovaj energetski udar koji se dogodio i energetsko siromaštvo koje nam predstoji”, rekao je Vanđelić.

“Vratiti građanima 3 kune po kilometru”

Kaže da bi po njegovom mišljenju trebalo slijediti primjer Austrije.

“Austrija iz paketa od 600 milijardi eura svakom građaninu daje 500 eura, svakom djetetu 250, a socijalno ugroženima još 300 eura. Takav prijedlog smo i mi razrađivali. Došli smo do ideje da Centar za vozila Hrvatske, koji ima te podatke, izračuna koliko je netko prešao kilometara i vrati građanima 3 kune za svaki pređeni kilometar, putem vaučera za gorivo ili na registraciji. Treba subvencionirati građane, a ne turiste koji su nagrnuli u Hrvatsku”, rekao je Vanđelić.

Naglasio je kako treba uvesti porez na ukupnu imovinu.

Imovina od 20 milijuna kuna

Vanđelić je rekao kako ima trideset godina karijere, u Adrisu skoro 17, a u Fondu za obnovu je bio godinu dana. “Težak” je gotovo dvadeset milijuna kuna.

Vanđelić je naglasio kako se uspješnost čovjeka ne može gledati po imovinskoj kartici. Definicija uspjeha ovisi o postavljanju ciljeva koji se čovjek postavi. Rekao je kako je odrastao u relativnom siromaštvu na zagrebačkoj Peščenici.

Majka mu je usadila tezu, nekad i šibom, da znanje i težak rad su jedini način da se izvuku iz situacije u kojoj se nalaze. Dodao kako tu tezu i danas primjenjuje i uživa o tome. Rekao je kako je svoju imovinsku karticu ispunio do najsitnijih detalja.

Dodao je kako on ne posjeduje brodove niti vile, već ulaže u proizvodnju i tako zarađuje. I danas radi po deset sati dnevno.

“Želim osigurati elementarnu egzistenciju svojoj djeci, kada djeca budu imala određene godine i kada ih više ne budem trebao financirati, vjerojatno ću u tom trenutku stati”, kazao je za HRT.

