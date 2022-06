Vanđelić sutra predstavlja udrugu koju neki već nazivaju “vladom u sjeni”

Podijeli:







U četvrtak će u Zagrebu biti predstavljena Udruga ZRIN – Znanstveno-razvojna inicijativa, a vijest je intrigantna jer je riječ o udruzi koju osniva Damir Vanđelić, bivši šef Fonda za obnovu i bivši predsjednik Nadzornog odbora INA-e koji je žestoko kritizirao Vladinu politiku oko INA-e.

Nacional piše da će Vanđelić ZRIN, svoju Znanstveno-razvojnu inicijativu, predstaviti kao neprofitnu udrugu koju čine neovisni stručnjaci iz akademskog i poslovnog svijeta, a naveli su da im je misija da istražuju, formuliraju i predlažu javne politike i njihov učinak na poboljšanje životnih i gospodarskih uvjeta u Republici Hrvatskoj te da potiču njen razvoj.

Već iz tog opisa, ispisanog i na pozivnici koju su primili ljudi akademskog i poslovnog profila, jasno je da će udruga formulirati politike i programe iz sfere “životnih i gospodarskih uvjeta” koje bi trebale potaknuti razvoj Republike Hrvatske. Drugim riječima, ono za što su zadužene državne institucije i ministarstva, to jest vlada u cjelini. Vanđelić će na taj način zapravo svojim programima konkurirati Vladi i nuditi konkretna rješenja za aktualne probleme, najviše iz sfere gospodarstva. Neki njegovi prijatelji skloni su tu Vanđelićevu udrugu i ideju kako ju je on zamislio nazivati i “vladom u sjeni”.

O političkim ambicijama Damira Vanđelića, piše Nacional, svjedoči i činjenica da je on bio kandidat bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za premijera i ministra gospodarstva u privremenoj, nestranačkoj vladi koju je ona već bila formirala “u sjeni” u vrijeme kad nakon parlamentarnih izbora 2015. godine nitko nije imao većinu i bilo je neizvjesno hoće li doći do novih izbora. Premijer Andrej Plenković s Vanđelićem je pak računao kao sa svojim kandidatom za gradonačelnika Zagreba, no između njih dvojice brzo je “puklo” kad je postalo jasno da Vanđelić ne želi provoditi dugogodišnju HDZ-ovu politiku dogovaranja “ispod stola” s Milanom Bandićem i da mu Plenković i HDZ neće dati odriješene ruke.

