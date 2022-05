Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

U Banskim dvorima održan je sastanak vladajuće koalicije. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman otkrio je nakon sastanka da se razgovaralo o stanju u gospodarstvu i poljoprivredi. Također je rekao kako se mnogo govori i pristupanju Švedske i Finske NATO-u te da je parlamentarna većina spremna podržati to.

“Naravno, kada ta tema dođe na dnevni red Sabora u smislu ratifikacije sporazuma, procedura je jednostavna”, rekao je Grlić Radman dodajući kako “Hrvatska prepoznaje važnost Finske i Švedske kao visokorazvijenih zemalja kad je u pitanju vladavina prava i demokracija”. “Mislim da će njihovo članostvo u NATO savezu doprinijeti jačanju naše obrane i sigurnosti”, rekao je.

“Ponovno smo čuli teze koje je iznio predsjednik države da treba stavirti veto na širenje NATO-a. Naravno da te teze nanose štetu Hravatskoj, sramote nas i dovode u izravnu vezu pitanje rješevanja pitanja HRvata u BiH i štete i njima. Začuđeni smo i zgroženi rječnikom. Izdajnik se rijetko može čuti u vokabularu demokratskih zemalja- Moglo se čut ’45 kad su svi hrvatski patriotri bili izdajnici. Moglo se čuti i da će on progoniti kao đavao grešnu dušu… Nečuveno je da će on progoniti legalno i legitimno izabrena zastupnike u Saboru. To nam nanosi strašno veliku štetu. Predsjednik se ponaša kao milicajac ’45. kad je istjerivao ljude iz crkve i progonio ih samo zato što su vjernici. Stvara se percepcija Hrvatske kao incidentne države”, kaže ministar dodajući da se Milanović sada nudi kao spasitelj Hrvata u BiH, a otkrio ih je tek prije godinu dana.

Ponovio je kako predsjednik relativizira situaciju u Ukrajini i kako ima proruske stavove. “Cijeli svijet je otpužio brutalnu rusku agresiju, a on još uvijek podržava Rusiju”, kaže Radman.

“Ja poštujem instituciju Predsjednika, ali on radi nepopravljivu štetu, a mi moramo svaki dan peglati ono što je on izgovorio”, kaže. Dodaje i da predsjednikovi istupi ne pomažu Hrvatima u Bosni i Hercegovini te da vladajući imaju drugi put, strpljiviji i da je njihov put dugačak. “Da je to napravila Milanovićeva vlada prije 1’0 godina mi bismo danas imali promijenjen Izborni zakon. Mi sada baš zbog tog nerada nemamo Izborni zakon”, kaže Grlić Radman dodajući i da je “Račanova vlada radila sve protivno interesima Hrvata u BiH”.

Na pitanje može li Vlada učiniti išta da spriječi predsjednikov veto na članostvo Finske i Švedske u NATO-u, Grlić Radman kaže kako vladajući znaju proceduru. Prema njegovim riječima, predsjednik može samo napraviti show u proceduralnom smislu. Također, ministar kaže da ne zna treba li se zabrinuti zbog najava iz Rusije da će Ukrajinci krenuti u odmazdu zbog predsjednikovih izjava. “Možda bi se predsjednik trebao zabrinuti”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.