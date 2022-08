Podijeli:







Ekonomist Vuk Vuković gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao veliku pljačku Ine i upravljanje javnim tvrtkama.

Premijer kaže da ne zna kako je upravi moglo sve to promaknuti.

“Mislim da ne bi smjelo, ako je, onda je to pokazatelj katastrofalnog upravljanja kompanijom. Sama činjenica da jedna osoba ima pravo potpisivanja do 20 milijuna eura bez ikakve kontrole je katastrofalna”, kaže Vuković.

“Uvijek je uprava odgovorna”

Dodaje da to inače nije uobičajeno. “Ako ste predsjednik ili član uprave i odgovarate za nekog ispod vas, nema šanse da dopustite nekom toliku količinu kontrole bez da vi, koji morate odgovarati kazneno za to, nemate kontrolu.”

Postoji li onda odgovornost Uprave Ine u ovom slučaju? “Uvijek, tako je, apsolutno. Uvijek je uprava odgovorna za sve što se dogodi unutra. Ovo nije priča samo o smjeni nego o odgovornosti uprave”, pojašnjava ekonomist.

“Ako je istina da je jednoj osobi dano da potpisuje ugovore od 20 milijuna kuna, dana tolika kontrola, onda je jasno da je taj mehanizam napravljen za ovakvo nešto, za pljačku”, istaknuo je.

Navodi da je Uprava i po samom statutu odgovorna, a komentirao je i ima li ikakve odgovornosti na članovima Nadzornog odbora.

“NO isto donekle ima odgovornost, ali oni nemaju uvide u pojedinačna poslovanja. Ali, ipak je na upravi da postavlja mehanizme i pravila igre po kojima stvari moraju funkcionirati”, rekao je Vuković.

Vuković ističe i da ovaj slučaj pokazuje da mehanizmi kontrole ne postoje.

“Ovaj slučaj je izašao samo jer je bankama upalio alarm, koji su to prijavili Uredu za sprječavanje pranja novca, ali pitanje je koliko je toga pprošlo da mi o tome nemamo pojma”, dodao je.

“Istraga se treba proširiti”

Vuković pojašnjva da mito i korupcija utječu na sve nas.

“Zašto plaćamo tolike cijene energenata, plin, struju, naftu, do koje razine nama to narušava kupovnu moć, sve zbog korupcije i klijentelizma. To nam uništava i gospodarstvo i kupovnu moć i bili bi puno bogatiji da toga nemamo”, tvrdi ekonomist.

Postoji li politička odgovornost? “Apsolutno, to je firma koja nam je strateški interes. Ako je to firma koja je toliko delikatna tema, defintivno postoji politička odgovornost – tko je postavaljao članove uprave i na koji su načini procesi unutra postavljeni”, rekao je, podsjećajući da je Ina rušila Vlade i političare te da je hrvatska javnost posebno osjetljiva na temu Ine.

“Istraga se treba proširiti i nadam se da ovo neće stati na tih par ljudi, oni su pješadija”, dodaje.

