Plenković: Je li izdaja što šaljemo novac za bolnicu u Mostaru?

U Zagrebu, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, održana je sjednica Vlade.

Nakon nje premijer Plenković se obraća javnosti. Najprije je govorio o energentima, odnosno o europskom planu “RePower”:

“Ovaj plan kojeg je jučer iznijela predsjednika EK, a koji se pripremao u konzultacijama s članicama ima tri elementa. Prvo je mjere uštede energije, drugo je diverzifikacija opskrbnih pravaca te u konačnici prelazak na obnovljive izvore energije. Ovaj plan je vrijedan 300 milijardi eura, 225 mlrd u zajmovima, 75 mlrd u bespovratnim sredstvima. Za nas je posebno važno kad je riječ o investicijama koje se odnose na plinsku i naftnu infrastrukturu, otvaraju se mogućnosti za dodatna ulaganja, proširenje kapaciteta i tako Hrvatska postaje strateška zamlja kada je riječ o diverzifikaciji opskrbnih pravaca”, rekao je.

“Vlada poduzima sve nužne aktivnosti, imamo kriznu skupinu koja vodi računa o tome da se na vrijeme popune kapaciteti skladišta plina. Hrvatska Vlada, u ovim okolnostima, koje su sve samo ne uobičajene, vodi računa o energetskoj sigurnosti građana i građanki”, kaže. Nabrojao i dosadašnje donijete mjere za ublažavanje udara cijene rasta energenata.

“Nalazimo načine kako pomoći našem gospodarstvu i našim građanima. Doveli smo do toga da danas imamo 1.600.000 zaposlenika, to je broj veći nego bilo kada. Bitno je da smo stekli takvu reputaciju da unatoč europskim i globalnim novim okolnostima čvrsto idemo prema članstvu u europodručju. Vjerujem da će taj cilj biti realiziran početkom srpnja”, rekao je.

Dodao je kako je važno da javnost shvati kako je energetska kriza trenutno tema broj jedan. Kaže i kako je napad na Ukrajinu izazvao rast cijena i da je bitno da su pokazali solidarnost i pomogli najpotrebitijima.

“Milanović nema ni trunke vjerodostojnosti”

Na redu su pitanja, prvo je o Milanoviću i njegovoj izjavi da Plneković aktivno sudjeluje u razaranju Hrvata u BiH:

“Ja nastojim ne slušati i ne pratiti sve što on govori, no on je nažalost izabran na dužnost predsjednika RH pa ga vi prenosite. Ja sam čak dobio signal od kolega da nas je nazvao izdajica i veleizdajicama i sve druge epitete koje obično koristi. Indikativno je da to, po njegovim kriterijima, govori čovjek koji je išao aktivno u kampanju u Sarajevo agitirati za Željka Komšića, protiv HDZ-a BiH, protiv svih stranaka okupljenih u okviru Hrvatskog narodnog sabora. Niti trunke vjerodostojnosti onog koji u crvenom šuškavu odlazi u Sarajevo”.

“Što s ovakvom inicijativom koja nije plod prethodnog usuglašavanja institucija zaduženih za vanjsku politiku? Imate izvornu tezu protiv širenja NATO-a. Ona dolazi u trenutku kada je Rusija napravila brutalnu vojnu agresiju na Ukrajinu i time srušila temelje sigurnosne arhitekture u Europi. Cijeli zapadni svijet se solidarizirao s Ukrajinom. Radi li on to iz uvjerenja, ima li neki radni nalog ili je samo korisna budala, kako bi neki kritičari rekli, koja ovo radi u interesu Moskve, meni to do kraja nijepoznato. Ali mi je poznato da je izašao s tezom da Hrvatska kao članica NATO-a blokira dvije naše partnerice u trenutku kada one nakon desetljeća ustrajanja na neutralnosti donose unutar sebe strateške odluek da procjenjuju da je za njihovu sigurnost bolej da budu u sigurnosnom smislu pokriveni kišobranom koji se zove članak 5”.

“Prva Milanovićeva teza je protiv NATO-a, druga teza su Hrvati u BiH. Hoće li njegova inicijativa pomoći Hrvatima u BiH ili će im odmoći? Naša vlada i diplomacija za razliku od njega učinila je gigantske korake da bi se emancipiralo pitanje izbornog zakona i prava Hrvata u BiH. Ja tu temu pratim godinama iz različitih uloga i uspoređujem naš angažman u odnosu na njega sada dok je predsjednik, ali još više i prije kao predsjednika vlade. Ne vidim da je kao premijer dizao ovu temu. u njegovo vrijeme nemate zaključak Europskog vijeća o BiH kao što imate prije dva mejseca na moju inicijativu zahvaljujući kojem ćemo svjedočiti posjetu predsjednika Europskog vijeća BiH. Akoneki akterimeđu hrvatskim strankama u BiH misle da će im prijetnje blokadom pomoći, nisu u pravu. Milanović ovo radi da bi naštetio politički HDZ-u u Hrvatskoj i u BiH”.

“Za Hrvate u BiH nije napravio apsolutno ništa”

Rekao je i da se Hrvatima u BiH ne pomaže vrijeđanjem. “Za Hrvate u BiH nije napravio apsolutno ništa”, kaže. “Ovime šalje poruku protiv svih članica NATO-a, da u ovom trenutku staje u interese neširenja NATO-a i interese Rusije. Ovo su po mom sudu jako nesmotrene akcije”, kaže.

“Za razliku od njega imamo politiku koja je odgovorna, oja prije svega vodi računa o interesima i reputaciji Hrvatske. Je li veleizdajnička politika ako vam je kreditni rejting u smeću? Je li veleizdajniča politika ako ideš u Sarajevo lobirati za Komišća? Ja to ne govorim, a mogao bih svaki dan”, rekao je.

“Doveli smo se u poziciju da nas partneri iz EU-a i NATO-a gledaju čudno zbog njegovih riječi”m kaže. Rekao je i kako smo trenutno u plusu 55 milijardi što se tiče europskih sredstava. “To je naša politika, to ne radimo tako da se moramo posvađati sa svakim. Postoje suptilniji načini da se dođe do cilja. Uz veliko iskustvo koje imam, ne mogu razumjeti da netko ovako nastupa misleći da pomaže, a još mi je teže gledati da netko naivno vjeruje da je stvarna namjera pomoći, a nije. Stvarna namjera je da se NATO ne širi, da se zlorabi položaj Hrvata u BiH, da se ruši HDZ u BiH i u hrvatskoj. Nema dileme o kakvoj je ovdje političkoj igri riječ i šteta da je to tako”, veli.

“Nije normalno da predsjednik huška DORH”

Plenković je potom upitan o pozivu šefici DORH-a Zlati Hrvoj Šipek.

“Je li normalno da Milanović huška DORH i policiju na saborskog zastupnika? Ja mislim da nije. Je li normalno da huška na zatvaranje, utamničenje ministra u vladi? Ja mislim da nije. Ako je taj isti DORH za puno blažu formulaciju prije dvije godine u manje od 24 sata reagirao na jednu moju izjavu, koja nije imenovala nikoga, onda mene kao predsjednika Vlade, na čiju izjavu je taj isti DORH reagirao, zanima zašto sada ne reagira. Nisam zvao i odšutio, nego sam zavo i rekao da ću to javno reći radi kredibiliteta svih institucija. Vrlo je bitno da nema dvostrukih aršina. To što on to sad hoće malo koristiti da može reći da je to za opoziv, to može okačiti mačku za rep”.

Ponovno je govorio o planu “RePower”:

“Razgovarali smo s ključnim kompanijama da vidimo kakvi su kapaciteti trenutno, što se može povećati i što je dobro za Hrvatsku na novoj energetskoj karti Europe. Hrvatska u ovim promijenjenim okolnostima i s obzirom na to da su mnoge nama susjedne zemlje bile u potpunosti bile ovisne o energentima iz Rusije, sada može biti ključna zemlja za opskrbu”.

Plenkovića su pitali o optužnicu koja je danas u Srbiji podignuta protiv četvorice hrvatskih pilota o akciji Oluja.

“Ministar Malenica nije dobio nikakve informacije o tome. Ne mogu ništa komentirati osim onoga što sam pročitao u medijima. Koliko ja shvaćam riječ je o predmetu koji bi trebao biti vezan za teritorij BiH. Tu je već problem tog pitanja nadležnosti tijela Srbije za bilo što što je vezano za teritorij van Srbije. Mi smo stalno tu temu dizali i govorili da je to neprihvatljivo. Ako što dođe mi ćemo štititi hrvatske vojnike i branitelje”, rekao je.

“Banožić nikad nije rekao da je Selak bombardirao Vinkovce”

Govorio je i o tankeru kod Rijeke u kojem je navodno iranska nafta:

“Embargo koji ima Amerika ima posljedice za one koji prime iransku naftu. U ovom slučaju mogu reći da nadležni moraju vidjeti o čemu se radi. Mi ne znamo u ovom trenu je li to baš iranska nafta, dje je natovarena, ja bih pričekao da se jave stručnjaci”, rekao je.

Komentirao je i Karamerkovu objavu:

“Što se tiče Karamarka on je i dan danas član HDZ-a. Ja sam ga osobno pozvao da dođe na obljetnicu 100. godine rođenja dr. Franje Tuđmana. Što se tiče presude, meni je drago zbog njega. Što se tiče ostavke, ne bi rekao da je vezana samo za presudu”, kaže.

Ponovno o Milanoviću:

“Ne razmišjam o Milnovićevoj političkoj perspektivi. To je čista pakost. Nakon što je on ovo počeo radit, Hrvati su u sve lošem položaju u BiH. Što je njegova Vlada učinila za potporu BiH da podnese zahtjev za članstvo?”.

Govorio je i o Banožiću, rekao je da nikada nije rekao da je Selak bombardirao Vinkovce. “Banožić to nije rekao, nit je to mislio. Taj događaj koji je bio u Divuljama, nije organizirao minsitar nego HRZ i oni su ti koji odlučuju koga će zvati, koga neće. Banožić je tamo bio gost. Nemojmo mu još i ovo natovarivati.

“Mislimd a bi se Milanović trebao vratiti u svoje ustavnopravne okvire. Njegova uloga nije destabilizacija. On se mora zapitati što radi. U ovom trenu je bitno da hrvatska javnost vidi radi li netko u interesu javnosti i djeluje li u okvirima svojih ovlasti”.

Rekao je da trpi kritike jer hrvatska Vladi godinama daje novac za normalno funkcioniranje bolnice u Mostaru. “Je li to izaja?”, rekao je.

