Izvor: N1

U Zagrebu je u ponedjeljak održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Nakon sjednice izjavu je dao predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Izjavio je da se na sjednici razgovaralo i o odluci da se protjera 18 ruskih diplomata i šest članova administrativno-tehničkog osoblja. “Izvijestili smo kolege o tome da se reducira broj članove ruske diplomacije u Zagrebu, očekujemo da se taj broj reducira u idućim danima, to je naš politički stav vezan uz neprihvatljivu invaziju Rusije na Ukrajinu”, rekao je Plenković.

Raspravljalo se i o situaciju u Splitu i postavljanju povjerenika. Premijer je potvrdio da se sutra smanjuju cijene goriva, navodeći da je to drugi tjedan za redom da cijene padaju.

Kakav odgovor Mosvke se može očekivati? “Ne znam, kad ga donesu onda ćemo odgovoriti”, rekao je Plenković.

Osvrnuo se na izbore u Francuskoj, navodeći da će Macron pobijediti.

“Pobijedit će Macron, uvjeren sam u to, njegova prednost je solidna, sve ankete daju njemu u prilog i kao netko tko pozna Francusku, tamo sam živio pet godina, vjerujem u taj reflesk republikanizma koji krasi Francusku”, rekao je, dodajući da će se nastaviti dobri odnosi s Francuskom.

Osvrnuo se i na poklič “Za dom spremni”, a komentirao je izjave Matka Raosa u Splitu koji je u nedjelju kazao “da nije bilo 10.4.1941., ne bi bilo ni današnje Hrvatske”.

“Riječ je o neprimjerenoj, nepromišljenoj izjavi od koje se ministarstvo jučer ogradilo. To nije stav Vlade niti bilo koga u Vladi. Što se tiče zabrane tog pokliča (ZDS), on je već danas suprotan Ustavu i zakonu, stvar je samo kako se to primjenjuje od strane pojedinih sudova. Na Vrhovnom sudu je da ujednačava praksu”, kazao je Plenković.

Premijer je naglasio da je već sada zabranjen pozdrav “Za dom spremni”. “To je i danas zabranjeno”, dodao je.

Na konstataciju novinara da policija nije intervenirala u Splitu, Plenković je odgovorio da je “policija intervenirala veliki broj puta, a različite odluke su donosili sudovi”.

Premijer je komentirao mogućnost da se uspori hrvatski gospodarski rast uslijed situacije u Ukrajini.

“U svakom slučaju, rat utječe na sve moguće globalne procese, opskrbu, cijenu energenata, suočavamo se s onime s čime suočava cijela Europa i svijet. Mi smo u dosadašnjem dijelu mandata uvijek pokazali da je Vlada intervenirala, vodila računa o radnim mjestima, očuvanju gospodarstva i to u nizu situacija. Globalni trendovi su drugčiji nego što bi bili da je covid jenjavao, a da nema ruske agresije na Ukrajinu”, kazao je.

