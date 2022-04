Podijeli:







Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije pri čemu je komentirao i posljednji istup predsjednika RH Zorana Milanovića.

“Riječ je o problemima koje ima, to neprestano buđenje iz vlastite relevantnosti, vrijeđanje Vlade, HDZ-a, mene, zapovjednika Tigrova i ministra branitelja. To je prešlo sve granice, pokidao je tako sve veze. Riječ je osobi koju su, nažalost, birači izabrali na izborima”, kazao je premijer.

Kazao je da je Milanović naštetio političkoj komunikaciji.

“Mi smo uvjereni da on ima nekih ozbiljnih problema. Jesu li to problemi za koje treba stručnu pomoć ili savjet, to će reći eskperti”, dodao je.

“Je li on ruski agent?”

Premijer se osvrnuo i na izjave predsjednika o situaciji u Ukrajini. “Je li on ruski agent? Jer ponovno je načinio štetu, iznio ocjene o Ukrajini – ne znam ima li itko drugi približno takve stavove. A da ne govorim o izjavama o BiH u kojma govori da smo izdajnici”, kazao je Plenković.

Dodao je da je Milanović na međunarodnoj razini irelevantan.

“Ovo praktički prorusko angažiranje koje slušamo od njega je sramotno”, kazao je.

Osvrnuo se i na inicijativu za pomilovanje, navodeći da Milanović prokušanom metodom optužuje druge. “Udbaš sam ja, moj otac, a ne oni o kojima se radi i za koje pokazuje naklonost da bi to bio spreman napraviti. Ali, očito je reakcija javnosti takva pa da mu sad taj posao nije lagan.”

“Imamo štetočinu, sramotu, karijes s Pantovčaka”

“Imamo štetočinu, sramotu, karijes s Pantovčaka. Činjenica da vlada i ministra neće sudjelovati ni u kakvim aktivnostima s njima je logična i ispravna. Neka nastavi u svom stilu dijareje s kojom je očito krenuo”, kazao je premijer.

Premijer je rekao da Milanović čini veliku štetu hrvatskom društvu.

“Ako vas netko optuži da ste banda, lopovi, udbaši, da vam je otac koji je preminuo prije pet tjedana udbaš – nema tu više prostora za razgovor. Jedno je institucionalno, a drugo realno. Institucionalno ni sada taj dijalog nije bio nikakav, sveden je od početka na minimum jer smo znali s kim imamo posla. Nažalost, javnost to otkriva s vremenom. Otkrit će to i Hrvati u BiH”, poručio je predsjednik Vlade.

