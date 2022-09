Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Zoran Milanović nazočio je otvaranju nove osnovne škole u Koprivnici. Nakon toga odgovarao je na pitanja novinara.

“Nisam slušao što je Plenković rekao, ovih sam dana dograđivao znanje koje imam. Moj kolega i prijatelj Siniša Petrović je bio predsjednik NO-a. Baš me zanima koliko je tamo zaradio s obzirom da je i sada podstanar. Dosta sam znao o Ini i ovo je sve skupa nestvarno. Ne moguće je da čovjek koji je četvrti stupanj u kompaniji autonomno donosi takve odluke. Za to je znalo vodstvo iz Mađarske, to što su iz Mađarske nije ništa loše, oni su se za to izborili. Naftu su uzeli sebi, plin dali šibicarina, ali te šibice izazivaju ozbiljan požar, to je požar biblijskih razmjera”, govori Milanović na pitanje o Ini.

Puno ljudi je znalo što se događa, smatra predsjednik.

“Ja nemam razloga tim ljudima ništa vjerovati”, kaže Milanović. Na pitanje o smjeni direktora koji je bio izravno nadređen Škugoru, Milanović kaže: “Dotični gospodin za kojeg nisam zano da postoji do jučer, izgleda da je već bio degradiran, smjenjivan da bi se vratio na početnu poziciju. Netko je to tražio od Mađara. Ne možeš dobiti putni nalog u Ini, prema tome oni mogu samo gledati u stranu i praviti se da se to ne događa. Novac je enorman, čak i da nije bilo rata i napada na Ukrajinu, radi se o nevjerojatnim nesrazmjerima. Kad gledate koliko su se omastili, to je veća dobit nego što Pavao Vujnovac ima, to su nestvarni novci i ne mogu vjerovati da ih je podijelilo nekoliko šibicara. I tu se uključuje prvi čovjek odvjetništva… Ovo je strašan udar na profesiju i treba vidjeti čime se odvjetnici smiju baviti”, kaže.

Predsjednik kaže kako je ovo tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost.”Ja ne mogu dokazati, nisam HDZ-ovac, nemam dokaza, ne mogu upirati prstom u Plenkovića. Da je previše povezanih ljudi, da se stalno pojavljuju u tim pričama, to je točno. Nije moj posao da podržavam svaku riječ oporbe”, kaže predsjednik i dodaje kako neki mediji pišu da su ovakve afere već postojale. “Ovo je neviđeno”, kaže predsjednik.

“Država radi do neke točke. Znam da nije idealno društvo gdje država kontorlira baš sve, tog se trebamo plašiti, ali u ovakvim slučajevima država mora vidjeti. Prijenos vrijednih nekretnina nije nešto što smije biti ispod interesa državnih organa”, kaže predsjednik da je lako dokazati odakle nekome novac.

Nafta i plin nisu za igru i zabavu. “Država treba imati monopol nad nekim stvarima. Ako nema, neka ga ostvari. Nije normalno da neki tipovi tamo mešetare kao nogometnim ulaznicama. Umjesto da je to završilo u zalihama ili prodano hrvatskim firmama”, kaže predsjednik dodajući da se na ovoj transakciji vidi da se cijeli grad mogao grijati pola sata.

“Za što je Plenković zaslužen? To je kao kad Roko Prč spašava nekretninu u Malom mistu pa mu kažu da ferma. Fermaj”, rekao je Milanović.

“Išlo se u jednu geopolitičku akciju s protivnikom koji je bio spreman na odricanja. S druge strane je Europa išla grlom u jagode. Nema plana nikakvog, išlo se u akciju protiv protivnika kojeg možete ograditi zidom od 100 metara visine i on neće propast. Na kraju će biti svako za sebe, svaka će se država brinuti sama za sebe, veliki će prvo otići. Nema načina, to je pitanje novaca”, kaže Milanović. “Nema tog novca, nešto će se ublažiti, ali ako računi budu veći koliko su već sada veći…”, govori predsjednik o mjerama pomoći koje Vlada priprema kako bi ublažila udar krize na građane.

Škugora je gurao netko tko je dovoljno jak. To nije morala biti osoba sa samog vrha. To je mogao biti netko tko se predstavio kao glasnik onog s vrha. Svaki tjedan je nova afera. Dosta, fermaj više”, rekao je.

S Viktorom Orbanom nije razgovarao o Ini. “Ni riječi. Što da razgovaram? Da mu kažem da treba izručiti Hernadija? to ulazi u sferu infantilnog. On je četiri puta dobio izbore, tu je, nesmjenjiv je…”, govori predsjednik. “Verbalno je napadao? Pa ja bih već robijao. Je li realna politička prijetnja? Tu je 30 dana, plovi na jahti… Ne može pričati što hoće. Rekao je ‘više Balatona, manje Jadrana’. Tu je već 30 dana, baš mi je drago da je tu. Nisam ga vrijeđao, kritizirao sam ga, što ja tu mogu”, kaže Milanović.

Predsjednik kaže da je u kontaktu sa svima za koje smatra da mogu biti korisni Hrvatskoj. Htio bi, kaže, biti i s Vučićem, ali to nije moguće. “Orban nikad nije 30 kilometara od Zagreba držao huškačke govore, to nije radio ni Dodik”, kaže.

Predsjednik kaže kako neće nikoga pozivati da izađe na ulicu i demonstrira protiv Vlade. “Vlada može sjest, prekrižit se, klanjati, moliti… i čekati da završi”, kaže predsjednik dodajući kako Rusi mrcvare Ukrajinu. “Dio odgovornosti za sudbinu Ukrajine snosimo svi mi, države koje im osam godina nisu objasnile da moraju poštivati sporazum s Rusijom”, kaže.

“Moraš znati s kim imaš posla. Umro je Gorbačov, bio sam pripremio odlikovanje za njega, sve se promijenilo. Dao sam državljanstvo Kasparovu, protiv savjeta svojih savjetnika, jer sam smatrao da je to dobro za Hrvatsku, da je korisno i da nije opasno. Baš me briga što su rekli u Bruxellesu”, kaže.

