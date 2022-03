Beroš o olakšicama za cijepljene: Nagrada onima koji brinu o zdravlju

Podijeli:







Izvor: N1, Ilustracija

U Zagrebu je danas održana sjednica Vlade nakon koje je izjavu dao i ministar zdravstva Vili Beroš. Potvrdio je da je u planu odluka o smanjenju cijene police zdravstvenog osiguranja za osobe koje su primile dodatnu, odnosno booster dozu.

Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je da Vlada razmišlja o financijskom poticaju za sve osiguranike cijepljene trećom dozom, pa i za svaku iduću dozu. I to na način da se osiguraju određene olakšice za zdravstveno osiguranje.

“To planiramo najesen, a o detaljima još razgovaramo”, rekao je Beroš.

“Pandemija nije još gotova, kao što ste vidjeli ima nekoliko scenarija koja možemo očekivati, docjepljivanje je svakako važno. Naš pravac kretanja je nagraditi one koji brinu o svom zdravlju. Evo proteklih dana svjedočimo da je zbog prevencije pao postotak smrtnosti od raka dojke.

Svijest o cijepljenju ne rađa se u trenutku, potrebno ju je poticati. Preventiva je važna, razmišljali smo o raznim opcijama. Penalizacija nikad nije bila opcija, ali nagrađivanje pa i popust na police osiguranja zašto ne? Moguće je da ćmo ići na popust na policu osiguranja za one koji se cijepe jer se njome smanjuje hospitalizacija pa i post covid faze. Još razgovaramo o detaljima. Ali to bi vjerojatno bilo za treću i svaku daljnju dozu. To je nešto što je preventivno, dobro važno u smislu očuvanja zdravlja i u svakom slučaju rasterećuje proračun. To je sad naše razmišljanje, nagraditi ljude koji brinu o svojem i tuđem zdravlju”, rekao je Vili Beroš, a prenosi Dnevnik.hr.

Razgovaramo o tome u konekstu akcija poticanja cijepljenja”, rekao je Beroš. Dodao je da misli da ovo neće građani kritizirati.

“Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti planirane su za idući kvartal”, rekao je i dodao: “Brojevi ne rastu, ali pojava deltakrona kao hibrida također je upozoravajuća.”

Podsjetimo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo uskoro pokreće novu nacionalnu kampanju za cijepljenje protiv covida-19 kojom želi potaknuti građane da zaštite svoje zdravlje od težih oblika oboljenja.

“Troškove zdravstvenog sustava, bolničkog liječenja, naknada za bolovanja i izolacije tijekom epidemije brojimo u milijardama kuna, pa je svaka preventiva i zaštita od zaraze, osim čuvanja vlastitog i tuđeg zdravlja, izravni doprinos zdravstvenom proračunu naše zemlje”, rekao je Beroš i dodao da se razmišlja o omogućavanju dodatnog financijskog poticaja za sve osiguranike cijepljene dodatnom dozom i to kroz smanjenje cijene police osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

