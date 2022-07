Podijeli:







Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a koja je održana u ponedjeljak popodne, predsjednik stranke Andrej Plenković obratio se novinarima.

Premijer je na početku naglasio kako su sve tri agencije za kreditni rejting Hrvatskoj podigle za dvije stepenice kreditni rejting, što je za naše gospodarstvo od velike važnosti.

“Nastavit ćemo sve bitne pripreme za uvođenje eura, u četvrtak slijedi sjednica Vlade za uvođenje eura”, rekao je Plenković.

Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, isplaćeno je 12.8 milijardi kuna, rekao je, te dodao kako je riječi bilo i o požarima koji su prošlog tjedna pogodili Hrvatsku.

Put vidio u srpskim medijima da Hrvatska ima ustašku vladu

Potom je govorio o jučerašnjem neuspjelom dolasku Aleksandra Vučića u Jasenovac.

“Postojale su želje krajem veljače – kada je uhićen ministar Horvat, dan kada je meni umro otac, kada je USKOK bio zainteresiran za Aladrovića i Horvata. Poslali smo poruku da nije bilo vrijeme za takav posjet. Neslužbeno smo doznali da postoji želja da se dođe u nedjelju, ali bez službene najave. Koliko god da se želi diskretno obaviti, to nije privatni posjet. To je stvar koja ima svoje političke implikacije. Treba doći u pravom trenutku. Rekli smo da nije trenutak niti je metodologija bila za to ispravna. Kada dođe trenutak, možemo o tome govoriti. Hrvatska je uključiva, tolerantna.

Danas sam prvi put vidio u srpskim medijima da smo mi ustaška vlada… Mislio sam da smo u optikama nekih hrvatskih medija, komunisti orjunaši, udbaši. I to na službenoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije. Ovakva reakcije ukazuje na histeričnu reakciju Beograda.

Mi smo tu skroz cool i easy, kada dođe trenutak, bit će i posjeta. Hrvatska poštuje sve manjine u Hrvatskoj. Politika svršenog čina ne može proćiu nigdje, pa ni u Hrvatskoj”, rekao je Plenković.

U Srbiji se, kaže, odugovlači s formiranjem Vlade do krajnjih rokova.

“Mi smo u ovom trenu smatrali da nam takav posjet ne odgovara”, kazao je Plenković.

“Gledajte, važno je da se u međusobnim odnosima tretiramo s poštovanjem i da vodimo računa da smo država. Države komuniciraju isto kao i ljudi. Kad netko dolazi u posjet, on prvo nazove i najavi se. Ista vrsta komunikacije treba biti i među državama. Ovdje to nije bilo obavljeno na odgovarajući način. Za takav posjet koji, hoćemo mi to reći ili ne, ima svoje političke konzekvence… Hrvatska drži do sebe i svojih susjeda i želi normalizirati odnose. Svaki posjet koji može imati političke konzekvence se mora pažljivo dogovarati.

To ne ide tako – pa nikada nije moment, zašto ne bih sada. Manje treba lijepiti etikete o tome da su ustaše izvršile napad, odbile… Malo mi to djeluje smiješno, kao da smo vratili vrijeme 30 godina unazad. Svatko tko želi u Europu, trebao bi malo spustiti loptu. Nije da nas previše dira, ali simpatično je to”, kazao je.

O Pupovcu

“S Pupovcem surađujemo. Mnogi kritiziraju HDZ i mene zbog suradnje s manjinama, pa tako i srpskom. No povjerenje dobijamo jednom, dva puta… Mi poštujemo zakon i Ustav i mi želimo da su naše manjine zadovoljne i da vodimo zemlju uz njihovu potporu”, rekao je Plenković.

Pustit ćemo da se sve ovo slegne, pa ćemo potom razgovarati dalje o ovoj temi, rekao je Plenković o dogovoru posjeta Aleksandra Vučića Jasenovcu.

U državu se ne može dolaziti kako se kome prohtije

“Aleksandar Vulin je već nekoliko godina nepoželjna osoba u Hrvatskoj, kada se prije par godina na sličan način trebalo dovesti vojnike u Jasenovac. Malo mi je to smiješno. Ako se nešto kani raditi konstruktivno, smanjivati relacija, da postoji sloboda kretanja, da postoji europski put – a da su oni na europskom putu – trebalo je sve dogovoriti. U državu se ne može dolaziti kako se kome prohtije.

Ako obitelj i ja odemo na ručak u Otočac, Sloveniji se pošalje poruka da se zna da smo u privatnoj posjeti i to je to.

Ovo nije bio posjet obitelji, odlazak na rođendan – mislim da je svakome jasna razlika između ovakvog i privatnog posjeta. To nije privatan posjet, nije to posjet rodbini. On je želio postaviti cvijet u Jasenovcu. Cvijet je OK, ali se treba dogovoriti”, rekao je Plenković.

“Imate nekog tko je predsjednik države i treba voditi računa da, bez obzira na to koliko su teški odnosi, a podsjećam na velikosrpsku agresiju na Sloveniju, Hrvatsku i Kosovo… To nije bilo prije 150 godina, nego svega 30-ak. Kad se to stavi u kontekst, onda stvari postanu jasnije”, rekao je Plenković.

Kazao je nakon obraćanja kako idu čitati što ima novo s ustaškom vladom u Hrvatskoj i dodao: “To nam je sad glavna fora.”

