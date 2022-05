Plenković o Milanoviću: On je Komšićev jaran, zastupa proruske stavove

Podijeli:







Izvor: N1

U ponedjeljak je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Nakon toga je premijer Plenković dao izjavu za medije.

“Govorili smo i o današnjem obilježavanju masakra hrvatskih policajaca u borovom selu. To je bio zločin koji je najavio brojne brutalnosti koje su se događale tijekom Domovinskog rata”, rekao je na početku.

Najavio je održavanje Vijeća za euro, u petak sjednicu Vlade te završnu konferenciju hrvatskog dijela aktivnosti koje su se bacile konferencijom Budućnost Europe.

“Govorili smo i o nizu stranačkih aktivnosti. HDZ je nakon pandemije covida-19 konačno u poziciji organizirati veće skupove. Počinjeno s obilježavanjem 100. obljetnice rođenja Franje Tuđmana. To će biti tri događanja. Nakon toga slijede pripreme kroz niz stranačkih tijela koje će podrazumijevati i posjet kandidata za predsjednika Europske pučke stranke, bit će i središnji sabor stranke, dovršit ćemo i stranačke procese koje nismo mogli bez održavanja sabora”, veli.

U ponoć poskupljenje goriva

“Izvijestili smo i o aktivnostima koje se tiču cijena naftnih derivata. Od sutra, zbog svih ovih poremećaja, Eurosuper95 s 12,37 na 12,63 kuna, Eurodizel s 13,04 na 13,28 i plavi dizel s 9,15 na 9,39 kuna”, rekao je.

Rekao je i da planovi za uvođenje eura ostaju isti.

“Mislim da je izmjena Zakona o obrani bila predviđena planom aktivnosti i vjerujem da će ministar Banožić predložiti rješenja. Koliko se sjećam, ovaj i ovakav zakon kakav je na snazi je mijenjan upravo u vrijeme SDP-ove Vlade, pretpostavljam da su imali neku logiku, sada valjda imaju neku drugu. Mislim da je važno da nema nedorečenosti i da se zna tko što radi. Sve što je zbunjujuće i što dovodi do isključenja ministra obrane iz aktivnosti, će biti eliminirano”, rekao je.

“Nitko generale nije nazvao udbašima”

Komentirao je i predsjednika Zorana Milanovića:

“Ja već duže vremena ne pratim to u smislu da pratim televizisjki što on govori. ALi moram se osvrnuti na neke stvari. On već po ne znam koji put tvrdi da smo ja ili ministar branitelja, proglasili generale, osobito Antu Gotovinu, udbašima. To je teza koju ponavlja, valjda po tezi da će tisuću puta ponovljena laž postati istina. Ja to odbacujem, ako se može dokazati da je itko od nas to rekao ja bih volio vidjeti tu izjavu. Ja pouzdano znam da to nitko nije izgovorio, niti mislio, niti se moglo iščitati između redova. To je nešto što on kao patološki lažov, a to jedino može netko tko je patološki lažov, ili izrazito perfidan i zlonamjeran, stalno ponavljati. Argumentima otkolniti laž, to je prav stvar.

Druga je, što se tiče teme blokade, ako dobro shvaćam njegove ideje, da se spriječe Švedska i Finska da postanu članice NATO-a. Hajdemo prvo rasvijetliti uloge svakog od nas. On već mjesecima zastupa proruske stavove, to je jasno i to je nekoliko puta kazano, dok Švedska i Finska još nisu ni kazale, niti imale razloga za strah, da žele pod taj kišobran članka 5. Takav stav protiv proširenja NATO-a je proruski stav i on to jedini izgovara. O kritikama i ocjenama Ukrajine neću ni govoriti. To je za nas sve skupa štetno u vanjskopolitičkom smislu”, rekao je.

“Govorim o kontinuiranom licemjerstvu”

“Ne znam je li to identitetska kriza ili identitetska transformacija. On je išao Komšiću, držao je žestoke govore Komšiću u kampanji, to je lako provjerljivo. Dva puta. Inženjering je bio takav da je Komšić imao više ne samo od Čovića nego i od Džaferovića. Komšić je kao Hrvat dobio više glasova od bošnjačkog člana predsjedništva, to je nemoguće”, rekao je.

Dodaje da on i njegova vlada smatraju da se taj izborni zakon mora promijeniti.

“Mi na tome radimo konzistentno, razgovaramo s Hrvatima u BiH i partnerima u međunarodnoj zajednici”, govori. Rekao je i kako se radi o licemjerstv kojem je jedini clj raditi štetu Vladi i Hrvatima u BiH.

“On se povezuje s Mostovcima čiji zastupnik Troskot na temi o EU kada se javio kolega Barbarić Mostovci traže povredu poslovnika, smetaju Jandrokovića… On kaže tko su ti ljudi, a to su zastupnici Hrvata u saboru. Govorim o licemjerstvu koje je kontinuirano, jedini cilj je radiit štetu vladi, a konačna je šteta za Hrvate u BiH..”, rekao je.

“Jasno je na koga normalnog moga računati, a na koga manje”, govodi o tome što misle zapadni čelnici o Milanoviću.

“On zloupotrebljava Hrvate u BiH”

“On je postavio perfidnu, još goru tezu. On je prozivati zastupnike. On bi blokirao, ali ne on”, rekao je.

“Ovo je jedan pokušaj kojim bi prebacio na saborske zastupnike ne da se blokira EU, nego da se blokira Finska i Švedska. Ovo je metodologija koja Hrvatsku stavlja u kut”, govori dalje.

“Od Komšićevog jarana došao je do toga da bi blokirao Švedsku i Finsku, ali ne on, nego da to naprave saborski zastupnici, a ako neće onda su izdajnici. On zloupotrebljava Hrvate u BiH. Možda želi i da Hrvatska ne ispuni svoje neke strateške ciljeve”, rekao je Plenković očito ciljajući na Schengen.

Rekao je i kako će se svi resori, uključujući Paladinin angažirati kako bi se ubrzala obnova.

“Mi smo na 5,5 godina dosad, još je dvije godine i nekoliko mjeseci mandata i još je puno toga za napraviti. Da smo baš planirali 4,5 milijardi kuna za propala jamstva, za propale brodove u brodogradnji, da smo planirali propast Agrokora, nakon toga se susreli s najvećom pandemijom bez cjepiva, padom BDP-a, mi smo u tim okolnostima nabavili dovoljno cjepiva, zaštitne opreme, osigurali brz oporavak gospodarstva, ostali čvrsti i stabilni, pribavili 25 milijardi eura, završili Pelješki most, kupili višenamjenske borbene avione…”

Rekao je da je Tomo Medved u bolnici.

“Tomo je dobio rotavirus, hospitaliziran je na Infektivnoj klinici. Sad je bolje, vjerujem da će se oporaviti za par dana”, kazao je.

“BiH postaje smokvin list da bi Milanović promovirao proruske stavove”.

