Izvor: Zeljko Hladika/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti primopredaje broda Neptune Barcelona u 3. maju, a nakon toga dao je izjavu za medije.

“Brodovi i sve što radimo vodje oslikava našu filozofiju. Onaj tko dobije mandat i povjerenje, taj posao trebamo učiniti maksimalno predano, zakonit i na korist građana”, rekao je Plenković.

Kaže da je na današnjem sastanku bio i Radimir Čačić koji ih je počastio samoborskim kremšnitama “koje su bile izvanredne”.

“Ugodno smo porazgovarali. On i njegove kolege očito imaju neku svoju optiku budućeg angažmana. Koalicija je stabilna, svi drugi su čvrsto uz vladu. I prošli smo mandat odradili sa 76 ruku tako da meni to kao premijeru nije problem niti me nešto smeta”, kazao je.

Slovenija uklanja žicu s granicom s Hrvatskom, a Plenković ističe da je to dobra odluka. “Oko 1,2 milijuna Slovenaca ljetuje u RH, brojni Hrvati idu zimi u Sloveniju, razvijamo dobru ekonomsku suradnju.”

Naš reporter se osvrnuo na nestranačke osobe koji imaju određene uloge u HDZ-u, poput Đogaša koji je bio HDZ-ov kandidat na lokalnim izborima u Splitu, ministra Paladina i novog ministra financija Marka Primorca.

“Ja sam mislio da je HDZ porobio sve institucije, a kad imamo nekoga tko nije iz HDZ-a, sad je i to problem”, istaknuo je premijer.

“Budimo ozbiljni. Imamo ljude koji vode ozbiljnu politiku i ljude koji se nastoje baviti destrukcijom. Mi se ubrajamo u one koji vode ozbiljnu politiku, a ako se netko želi baviti destrukcijom – nek’ se bavi destrukcijom”, poručio je novinaru te istaknuo da je i danas primopredan brod “rezultat ozbiljne politike”.

