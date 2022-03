Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon održane sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

“Čuli smo od domaćina kako se razvija grad Karlovac”, rekao je Plenković te dodao da su spremni pomoću razvoju te županije.

“14. svibnja obilježit ćemo stoti rođendan Franje Tuđmana. Donijeli smo odluku da se Opći sabor HDZ-a organizira 11. lipnja u dvorani Lisinski, razgovarali smo i o činjenici da imamo nove okolnosti. Sva tijela stranke su meni dala potporu za promišljanje o rekonstrukciji Vlade Republike Hrvatske”, kazao je premijer.

“Današnji sastanci su bili korisni i dobri”, dodao je Plenković.

“Danas sam dobio mandat da krenem u promišljanja o tome, dopustite mi da uzmem vrijeme da razmislim o tome. Ja od danas do kad se to dogodi neću govoriti o tome ništa. Kad sve dogovorimo ćemo vas obavijestiti”, rekao je.

Prijetnje ministrici Tramišak

Govoreći o prijetnjama ministrici Nataši Tramišak, Plenković je rekao da ako postoje prijetnje on smatra da to treba znati.

Upitan je li mu se ispričala, kaže: “Prije svega me interesira njezina sigurnost, treba li joj zaštita, policija, ministar MUP-a ili ja”, komentirao je Plenković te istaknuo da ministrica Tramišak i on “imaju jako dobre odnose”.

Dodao je da je volio da je odmah saznao za to, a ne kasnije iz medija.

Ostaje li Tomislav Ćorić u Vladi?

Komentirao je i navode koji su se pojavili da ministar Tomislav Ćorić više ne želi biti dio Vlade.

“Ja nisam čuo tu izjavu da Ćorić ne bi želio više biti u Vladi. On je bio jedan od najaktivnijih na sastanku. Ćorić je danas išao na sastanak u Pariz. Njega ćete pitati želi li ostati i dalje. Mi smo danas govorili o cijeni nafte, struje i plina”, dodao je Plenković.

“Nema nikakve priše da se danas sve elaborira. Dobro je napraviti određene promjene, osnažiti Vladu s novom energijom”, kazao je.

“Rekonstrukcija je nešto što ću sam napraviti. U kojem opsegu i koliko, to ću ja odlučiti”, rekao je. “Rekonstrukciju Vlade, tu temu, to generiraju mediji. Ja bih vama puno radije tumačio druge stvari, pitanje Hrvata u BiH, što ćemo napraviti oko rasta cijene energenata”, rekao je.

“Danas je samo dogovoreno da i HDZ i parlamentarna većina daju meni povjerenje da poduzmem sve ono što moram učiniti”,kazao je premijer.

“Mi non stop primamo prijetnje, non stop. To se zbiva često, čovjek je došao pucati. Mi imamo proceduru”, rekao je Plenković.

