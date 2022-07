Andrej Plenković: Milanović ništa nije napravio. Imate nulu i štetu

Podijeli:







Izvor: Zoran Pehar/N1

Premijer Andrej Plenković u Osijeku se sastao s gradonačelnikom Grada Osijeka Ivanom Radićem i županom Osječko-baranjske županije Ivanom Anušićem.

Plenković se osvrnuo na ulaganja u županiju i Grad Osijek, a potom odgovarao na pitanja novinara. O cijenama goriva je kazao da će Vlada u ponedjeljak imati telefonsku sjednicu.

“Nadam se da ćemo donijeti rješenje za građane, ali i male distributere”

“To se sve događa zbog ruske agresije na Ukrajinu i poremećaja na tržištu. Nadam se da ćemo donijeti rješenje za naše građane, ali i za male distributere”, rekao je i spomenuo i vaučere koje će dobiti najosjetljivije skupine građana.

Vlada je, ističe premijer, pažljivo pripremila paket za više od 120.000 sugrađana i pokazala da je sustavno pomagala građanima zbog porasta cijene energenata.

Napomenuo je da je na najkorištenije proizvode snižena stopa PDV-a.

“Nemamo nikakvu oskudicu, ima svega u hrvatskim dućanima. S ovim se problemom bori cijeli svijet”, kazao je.

Plenković o Milanoviću: Jedino što je pokazao da je spreman je zloupotrijebiti Hrvate u BiH

Komentirao je i najnovije izjave predsjednik Republike Zorana Milanovića. Milanović je ranije danas rekao fa mu je žao što na HOK-ovoj svečanoj akademiji nije sreo premijera, ali da je malo nedostajalo da ne dođe, ali je ipak došao te da premijer vjerojatno zbog toga nije htio doći.

“Jedino što je pokazao da je spreman je zloupotrijebiti Hrvate u BiH. Na NATO summitu gdje se govorilo o Ukrajini on je govorio o BiH. Ja sam održao puno više govora o BiH”, govori premijer.

Predsjednik je u stanju izvrijeđati, partnere, BIH kao zemlju i Bošnjake, ističe.

“Sve što je napravio. Dao je lažnu nadu našim ljudima tamo. Kad je prvi put ta ideja o blokadi Finske i Švedske bila na stolu, rekao sam, otiđi u Madrid, reci to”, rekao je.

“Milanović ništa nije napravio. Imate nulu i štetu”, rekao je Plenković.

“Nije nitko ničega talac. On nema brige koliko će biti gorivo, koliko je nezaposlenih… To sve brine Vlada. Mi radimo ozbiljan posao, on šteti, to je razlika”, rekao je Plenković.

“Ako netko vrijeđa, nemamo mi tu što puno komunicirati. Mi smo tu za hrvatske građane, za koga je on tu ne znam”, istaknuo je.

