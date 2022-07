Plenković: Milanovićeva politika primjerenija pijancu u kafiću prije 50 godina

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Pulu, gdje se sastao s istarskim županom Borisom Miletićem te s gradonačelnikom Pule Filipom Zoričićem. U izjavi za medije rekao je da predsjednik Republike Zoran Milanović javno nastupa s isključivim ciljem da nanese štetu Vladi te da njegova štetočinska politika Hrvatskoj nanosi samo štetu.

Odgovarajući na pitanje o energetskim uštedama, Plenković je kazao:

“Dali smo smjernice na vrijeme. Jučer je ministar vrlo detaljno o njima govorio. Svatko tko je ozbiljan razumjet će. Smjernice su smjernice. To nije nešto obavezno, ali očekujem da će u ovakvim trenucima svatko dati svoj doprinos.”

Divljaštvo, primitivizam…

Komentirao je i posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića u kojima je vrijeđao i Veljka Kajtazija, zastupnika Kluba nacionalnih manjina.

VEZANE VIJESTI Milanović Kajtaziju: Daj bježi. Idi se okupaj u moru Kajtazi odgovorio Milanoviću: Ako on misli da ja nisam Rom, neka mi kaže što sam

“Ne igramo tenis. Nije ni ping-pong. Vidimo jednu politiku, na primjeru Christiana Schmidta se to jako dobro vidi, koju ne razumije netko tko nije Hrvat, netko tko nije hrvatski političar, nije iz hrvatskih medija, nije komentator, koji su već oguglali na divljaštvo, primitivizam, snižavanje političke kulture na razinu koja je primjerenija nekim pijancima u kavani prije 50 godina, a ne političkom diskursu ljudi koji su na najvišim dužnostima u državi”, rekao je Plenković.

Prozvao je zastupnicu Mirelu Ahemtović, ali i sve ostale jer sada šute i ne reagiraju na takve izjave.

“Nije se našla prozvana da zaštiti gospodina Kajtazija, nego šuti. Neki dan je našla trenutak da napada nas zbog Pelješkog mosta, ali danas šuti. Svi koji su inače vokalno vrlo artikulirani ne bi trebali šutjeti u ovakvim situacijama”, rekao je Plenković.

Podsjetio je i kako u Splitu nisu reagirali na antisemitske izjave Bojana Ivoševića, na divljaštvo prema novinarima Slobodne Dalmacije te internetsko koketiranje s maloljetnicama iz Srbije, nego se to pustilo.

“Gospodin Schmidt se našao uvrijeđen jer ga je Milanović namjerno i svjesno vrijeđao kada je postao svjestan da postoji mogućnost da doista nešto napravi za Hrvate u BiH. Rezultat toga je da on nije napravio iskorak za Hrvate u BiH”, dodao je.

Ocijenio je da je Milanovićevo nastupanje usmjereno isključivo da našteti radu Vlade.

Navodeći primjere u kojima Milanović nanosi štetu Vladi, premijer je rekao: “Ako se mi borimo protiv covida, on će reći da je to karijes, ako ovi ljudi ovdje kažu nosite maske on će reći dolje maske”.

Da su slušali Milanovića, kazao je ne bi bili ni pred vratima eurozone i šengena, te ne bi nikada pomogli Hrvatima u BiH i vjerojatno nikada ne bi izgradili Pelješki most.

“To je štetočinska politika s isključivo zlim namjerama koje Hrvatskoj donose samo štetu. Kada ljudi koji nisu navikli na takav primitivizam, onda reagiraju kao što je Schmidt reagirao. On kaže – vi ste mene uvrijedili”, rekao je Plenković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.