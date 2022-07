Milanović: Dosta više tog prenemaganja. Jesam rekao da Romi kradu?

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je u Imotskom na obilježavanju 31. obljetnice osnutka 115. brigade HV Imotski. Prije toga je kod Spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima imotskog kraja, na tvrđavi Topana, položio vijenac i zapalio svijeću.

Predsjednik je nakon toga dao izjavu za medije, a komentirao je i svoju jučerašnju izjavu o Romima i klimi.

“Nisam se jednom potukao radi zaštite časti i priajteljstva kad su Romi u pitanju, ali ajde dosta više tog prenemaganja. Jesam možda rekao da su Romi lopovi? Ili sam širio predrasude i stereotipe? Zna se tko krade u ovoj zemlji i tko krade metal. Jesam ja rekao da Romi kradu? Jesam trebao reći da su Romi doktori znanosti? Pa ni ja nisam. Dosta tog prenemaganja i ispričavanja. Gdje je kraj tom ispričavanju, za ovo, za ono… Stalno se mora netko nekome ispričavati, kome da se ispričam, za što? Gospodin Kajtazi, prvo je uopće pitanje je li on Rom, ajde prokopajte to koliko je on stvarno Rom”, rekao je Milanović pa nastavio komentirati Kajtazija:

“On vrlo dobro zna da ja znam tko je on i kako smo surađivali i što je sve tražio od mene. Samo sam čekao kad sam rekao ono jučer, bez ikakve zle namjere, posebno prema Romima koji su slabije zaštićen dio populacije. Nemam sa je njemu što opravdavati. Ja sam s Romima odrastao. Tko je on da govori da sam ikoga uvrijedio. Nek’ im se on ispriča, za to prima novac. Nevjerojatno koji bezobrazluk. Da, Romi se bave tim stvarima, nisam rekao da kradu. Što se dogodilo u Hrvatskoj otkad je on zastupnik Roma, na njihovom društvenom statusu, obrazovanju? Što se promijenilo? Što je on napravio za Rome? Za sebe je napravio.”

“Želim što više viceva na račun Hrvata”

Rekao je da je ono što se događa u BiH znatno važnije.

“Preko prijete ratom u BiH. Prijete ratom. Džaferović, koji je bio mudžahedinska hostesta 93., čovjek je bio u odboru za doček mudžahedina u sigurnosno-bezbednosne jedinici u Zenici, sad prijete on i njegov šef ratom, dronovima. To je za mene veća tema od svega. Pokušavaju tamo zatuć’ hrvatski narod. A vi mene pitate za jednog profesionalnog političara… Uvijek sam radio razliku između Kajtazija i Pupovca. Pupovac ne predstavlja nikoga, za njega glasa 10.000 od 200.000 Srba, i to treba reći, za Kajtazija glasa jedan veliki dio Roma, ali ovako, ovim prenemaganjem i cmizdrenjem im neće pomoći”, rekao je Milanović.

Je li pridonio stereotipima? “Kad izgubimo smisao za humor, ali zdravi humor, gotovi smo kao nacija. Želim što više viceva na račun Hrvata. Hrvati su vrlo raznoliki. Ali vicevi na račun Dalmatinaca, Vlaja što sam porijeklom, Primoraca, Bodula, Zagrepčana, Zagoraca, zašto ne, dok se to ne pretvara u stvarnu mržnju. Da, mi smo stereotipna bića, robujemo nekim predrasudama, bitno je da ne mrzimo. Ta vrsta odgoja, drago mi je da nije ušla u hrvatske škole, skoro sam nasjeo na tu glupost dok sam bio premijer. Ja nisam odrasao u opancima i oduvijek sam želio bit moderan i znao sma da je za Hrvatsku to jako bitno, ali kopirati svaku kompleksašku platformu, na kojima onda klijaju Grozdovi, nekakvi NGO-ovci i to prikazivati državnom politikom, tu ne mislim na Rome da ne bi bilo zabune, nego na one koji će se sada naći uvrijeđeni. E pa neka budu uvrijeđeni”, odgovorio je na novinarsko pitanje.

Milanović Plenković: “Odi malo na ulicu, druži se s cigićima i Romima”

Komentirao je i premijera Andreja Plenkovića.

“Čovjek koji sve shvaća osobno. Što su nam donijeli ljudi s kojim razgovara već dvije godine. Ništa. Andrej Plenković gleda kako će napakosititi meni u strahu da ja njemu. Odi malo na ulicu, druži se s cigićima i Romima pa ćeš možda imati bolju frazu od ‘to je smiješno’. Što je smiješno? To što ne poduzimaš ništa? Što se naslikavaš s Džeferovićem. Od Plenkovića su napravili budalu. Od mene nisu napravili budalu”, rekao je Milanović.

“Ajmo se mi malo tako ponašati, slušati pravila. Ni Dodik ni Čović mu nisu došli na sastanak. Čovića se stavlja u istu kategoriju rušitelja BiH. Kad god zinu, naprave političku grešku. Taj Čović sjedi pored Plenkovića na otvorenju Pelješkog mosta. I ja bih ga pozvao, ali što bi napravio da ga zaštitiš? Mogli su staviti palmu izmešu. Hrvatska ima moćne instrumente za takve razmjene. “Možemo svima koji nam rade iza leđa pokazati srednji prst i reći ‘gubite se'”, rekao je.

Na pitanje imali kraja prepucavanju između njega i Plenkovića, odgovorio je: “Ja tvrdim da ćemo svi završit na groblju. Sve će jednog dana prestati”.

“Dok čovjek ne želi raditi svoj posao, što da ja radim? Da budem njegova dvorska luda, da zanemarim svoje dužnosti i prestanem pričati o tome? Kad će prestati? Kad Plenković počne govoriti o problemima koji postoje tamo. Ja ću prestati govoriti kad u moje cipele uđe Plenković. Kad čovjek u nedostatku bilo kakvog smisla za nijansu prestane govoriti da je to što ja kažem smiješno. Možeš se ti s time ne slagati, ali to nije smiješno”, rekao je Milanović i dodao da bi i on “htio biti mio i drag ljudima”.

