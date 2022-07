Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović pokrovitelj je svečane akademija povodom Dana Hrvatske obrtničke komore na kojoj su najzaslužnijim obrtnicama i obrtnicima dodijeljena najviša priznanja HOK-a Zlatne ruke. Predsjednik kaže kako "Hrvatska nema jedinstven stav" o načinu na koji treba promatrati način rješavanja problema Izbornog zakona u BiH te da u Madridu nije mogao ništa. "Tamo se nije glasalo, kako kažu ovi koji lažu. Glasat će se sljedeći tjedan", kaže predsjednik objašnjavajući da će sljedeći tjedan glasati šefovi misija.

“Ministar koji je stručnjkak za kafilerije me htio navući da ja tamo potpisujem neki protokol. Pa ja to ne bih nikad potpisao, ni s punomoći vlade. To nitko bez punomoći Vlade ne može potpisati”, kaže Milanović dodajući da je njegov stav isti i “da postoje stvari koje su nacionalni interes”.

“Ovaj aranžman koji su turci sklopili sa Šveđanima i Fincima ima tri stranice teksta, dobro ih pročitajte”, kaže, a na pitanje hoće li one koji glasaju protiv i dalje progoniti kao vrag grešnu dušu kaže: “Zna se tko progoni. U ovoj zemlji progoni DORH, i to selektivno.”

“Ukrajina i Moldova mogu, BiH, to sam govorio i prije odlaska u Madrid, koja je za Ukrajinu i Moldovu Švicarska, ne može”, kaže predsjednik okrivljući premijera “da se prepao” te da to govori i nekoliko drugih europskih lidera koji su bili spremni podržati nas.

“Učinio bih sve, osim oružanog napada da pomognem BiH, to je neovisno od mene zaključila i HAZU s čijim se prvacima Plenković voli naslikavati”, kaže predsjednik dodajući kako je premijer s “dvorskim ludama odlučio da se neće boriti za hrvatske interese”.

O Mariji Selak Raspudić

Na kritike Mostove Marije Selak Raspudić kaže kako je od nje očekivao više.

“Moj stav je da bih učinio sve da se promijeni Izborni zakon u Madridu. Pustite Selak Raspudića, ljudi govore stvari koje ne čitaju, ne razumiju. Koliko sam puta rekao da moje mogućnosti i ovlasti u jednom trenutku prestaju i da ne mogu spriječiti da netko u ime Hrvatske potpiše taj ugovor? Sve će na kraju doći u Sabor i Sabor će o tome odlučivati. Moja poruka im je: ‘Nemojte to napraviti’. Netko kaže da sam se poigravao nečijim osjećajima, to kažu ljudi koji nemaju trunke emocije o životu. Što sam još trebao reći? Što je to trebalo napraviti u Madridu da ona bude zadovoljna: Incident? Šaketanje? Što?”, kaže predsjednik dodajući da je razgovarao s 10-ak državnika, ali među njima nije i Joe Biden jer se “njemu možete uvaliti u kadar i praviti se da razgovarate s njim pa ako vas uhvati kamera”.

“Ovo nije tema koju će uređivati Amerika, i ne treba. Vrijeme je da se maknu iz BiH. Europa da”, govori predsjednik pitajući se što je mogao učiniti u Madridu da Selak Raspudić bude zadovoljna. “Je li netko drugi govorio o tome? Netko tko razumije. Ona pojma nema o tome”, kaže Milanović.

“Sve je postavljeno tako da se Hrvate na izborima pokrade i tko je o tome trebao govoriti? Ja? Ne”, kaže predsjednik ponovno prozivajući premijera da je propustio priliku. “Gdje si sada, frajeru”, kaže.

“Imate Vladu koja to sadistički opstruira. Ljdui se raduju da to propadne, da Hrvati propadnu”, govori.dodajući da treba “tražiti od HDZ-a da prije nego dignu ruku za nečiji komfor učine nešto za bijedu svog naroda u BiH”.

Turci će, prema predsjednikovim riječima, inzistirati na svojim uvjetima, a Hrvati to ne rade.

“Navedite mi kad sam radikalno mijenjao stavove u ovih 17, 18 godina političke karijere”, kaže Milanović dodajućoi da nije zdravo da “ta vrsta odnosa s bh Hrvatima vodi uzurpaciji” te da ima svo moralno pravo da im pomogne. “Ne može Ukrajina dobiti status kandidata odjednom, preko noći, ako to pravo ne dobije BiH”, kaže predsjednik.

“Baš me briga. To je na 50 kilometara od moje kuće, Donbas na 2000. To licemjerje povezano sa sadizmom Plenkovića i njegove dvije dvorske lude koji nisu došli na samit… Ja sam hrvatski predsjednik, to je teret posla, otrpjet ću i kafilerdžiju i ovog što je padao razrede, ali nisu došli”, kaže.

Milanović je objasnio i da jučer nije dao izjavu za hrvatske medije po završetku samita u Madridu jer se nije ništa novo dogodilo. “Što? Ja inače izbjegavam novinare? … Sve su čuli od mene, a ono što nisu ćete vi iz zagrebačke redakcije čuti danas”, kaže predsjednik.

“To je bijeda hrvatske politike, a mi tu razgovaramo o Mariji Selak Raspudić, osobi koja je podržala moj stav i onda nisam čuo da je pisnula mjesec dana. Ovo ne da nije frajerski, nego nije etično. Prema poslu koji radi. Ona će vidjeti što se u politici događa, nije ovo filozofski faks”, kaže.

“Ja sam trebao isukati sablju kao Zrinski, propeti konja i jurišati na vjetrenjače? Mogao sam se vratiti da sam to čuo na vrijeme. Što je rekla? Ništa, želi se sitno ostrviti. To nije etično, reci mi što bi ti učinila. Ti bi spasila stvar. Igram se osjećajima? Što meni ovo treba? Jesam ja izabran glasovima Hrvata iz BiH? Ne. Jesam li pobornik takvog izbora? Ne. Smatram li da je u redu da su ulice bh gradova oblijepljene plakatima HDZ lopina? Mislim da to nije primjereno… To je nekakava privatna prčija Plenkovića. Ne možeš neku svoju suradnicu koju si pokupio s fakulteta i koja nikad ništa nije radila frknuti kod Ursule koja isto nikad nigdje nije birana. Bio sam u EV-u prije Plenkovića. Tu školu sam završio, taman da sam bio ponavljač kao Banožić”, kaže.

O vaučerima koji su najavljeni iz Vlade kaže: “Vlada ne razmatra ništa nego kao ponavljač i prepisivač gleda što će napraviti Austrija i njegova suradnica u kabinetu Ursule von der nešto… Da sam premijer radio bih slično, ali ne bih lagao da razmišljam, nemaš drugog izbora.”

Predsjednik smatra da nije realno da će pravo na pobačaj ući u Ustav. Amerikanci o toj temi vode kulturni rat od 1973. i predsjednik smatra kako je to pitanje kod nas bolje riješeno nego u SAD-u. “Od kad su suci zakonodavna vlast? Već dugo i to je loše, rezultira ovakvim političko-kulturnim ratovima”, kaže predsjednik dodajući kako to naprosto nije moj problem. “Neka se pokolju oko toga kad su nam već tako dobri saveznici u BiH. Hrvatska je tu zrelija, neka smo i mi u nečem bolji”, kaže.

Milanović kaže i kako mu je žao što se na HOK-ovoj svečanoj akademiji nije sreo premijera, ali da je malo nedostajalo da ne dođe, ali je ipak došao te da premijer vjerojatno zbog toga nije htio doći. “Sad ja pitam: Gdje si sada frajeru? Ali neka se konzekventno ponaša i na budućim događajima. Zašto nije došao? Jer bi govorio predzadnji. Ali ima rješenje, kandidiraj se za predsjendika. Ovo nije moja utakmica, da se ja nadmećem s Plenkovićem. On je za mene nula, ali je premijer. … Zaslužan je za manje političkog radikalizma u HDZ-u, to mu priznajem, jer je, kao i kafilerdžija, komunjara”, govori Milanović.

“Imam ozbiljan problem biti u blizini takvih ljudi”, kaže predsjednik ponovno prozivajući premijera zbog slučaja traženja pomilovanja Perkovića i Mustača zbog kojeg se fokus javnosti usmjerio na generale koji su to tražili.

Na pitanje o pomilovanju, Milanović kaže kako je monarhistički čin milosti te da neće komentirati ništa o tome i da ne bi komentirao ni druge stvari da neka “postudbaška grupa nije ispružila jezik kao snaha u šumi Striborovoj”.

Kako se ne libi kritizirati premijera u svim prigodama, a i u napetim su odnosima od početka mandata, novinari su pitali hoće li pozdravljati premijera u nekim budućim prigodama. “Naravno”, kaže predsjednik dodajući da će to napraviti zbog boljitka Hrvata u BiH iako je Plneković grubo prekršio svoje ustavne obveze koje je prisegnuo.

“Hrvate može spasiti čudo. Da bošnjački korpus ne izađe na izbore, da BiH pogodi kometa… To je povijesna odgovornost Plenkovića i njegovih političkih vazala, ne bi ih nitko pozvao na kolinje”, kaže Milanović.

Na pitanje do kad će država biti talac lošeg odnosa njega i premijera, Milanović kaže kako država nije talac njihovog odnosa i pita se je li država talac lošeg odnosa ili sadističkog odnosa premijera prema nekim pitanjima.

“Kad mu se trese nešto, javit će se, bez da sam ga zvao. I uz loše odnose su se stvari dogovarale. Sad ništa. Jel mu smeta moja konstatacija kda je jedan od beneficijara udbaškog sustava”, kaže predsjednik. Prozvao je i ministra vanjskih poslova da želi biti nešto što nije. “To Radman je dodao valjda da se vidi da je Hrvat, da se ne bi mislilo da je Crnogorac. Što je trebalo napraviti? Dignuti buku, razmahati se kandžijom po avliji? Ako mi netko kaže potuci se, prestar sam, ali ako treba nekog krivo pogledat, bacit uroke na njega, tu sam. Gdje si sad, frajeru?” kaže predsjednik.

“Aktualno i aktivno do dana izbora, 2. listpada, u BiH. Izborni zakon se može promijentii danas, sutra, ako se promijeni u 11. mjesecu, to nam ne znači ništa. U čemu je sad problem s Krišto? Valjda jer je Hrvatica. Nažalost, BiH nije hrvatska i to je početak svih naših spoticanja, smutnji…”, zaključio je predsjednik.

