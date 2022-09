Podijeli:







Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović dao je izjavu nakon sjednice Vlade.

Ministar Davor Filipović nakon sjednice Vlade govorio je o onome što se dogovorilo: “Donesena je odluka da Ina poveća proizvodnju plina za deset posto”, rekao je i dodao: “Odluku smo donijeli danas sukladno svim zakonskim propisima i danas ću razgovarati s predstavnicima MOL-a i informirati ih o tome. Najavio sam prošli tjedan da ćemo to napraviti. Napravili smo to u svrhu sigurnosti opskrbe. Hrvatski plin hrvatskim građanima… Ne postoji način da MOL to spriječi. Dopunili smo uredbu kojom se ograničava cijena električne energije.”

“Jučer sam bio u kontaktu s Plenkovićem, osjećam se dobro, ali za svaki slučaj ću najkasnije sutra napraviti test”, dodao je komentirajući činjenicu da je Andrej Plenković pozitivan na koronavirus.

“Plin se mora prodati HEP-u”

O Ininim cijenama plina rekao je: “Trebaju nam to dostaviti. Stavili smo najnižu cijenu koja se mogla, sukladno propisima. Iskoristili smo sve što zakoni dozvoljavaju, išli smo s najnižom cijenom za građane i da se po toj cijeni mora prodati HEP-u. Cijena plina na burzama je pet puta veća od ove cijene.”

“Donesena je odluka da se plin mora prodati HEP-u. Nisam vidio sve ugovore, zatražio sam reviziju”, naglasio je.

Filipović je istaknuo da će pričekati istragu u Ini pa dalje komentirati. “Inzistirat ćemo na promjeni modela korporativnog upravljanja”, dodao je aludirajući na poslovanje.

“Imali smo jučer krizni tim, predstavio sam ideju i jednoglasna je odluka bila da hrvatski plin ide hrvatskim građanima i tvrtkama i da se Ini naloži povećanje proizvodnje za 10 posto. Ako se pokaže da se može još povećati, ići ćemo s odlukama u tom smjeru”, rekao je Filipović.

Na pitanje što misli o radu HERA-e rekao je: “Mislim da se treba preispitati rad HERA-e i da svi ljudi koji vode velika poduzeća i regulatorne agencije trebaju izaći pred vas i odgovoriti na sva pitanja.”

“Sljedeći tjedan u Ministarstvu imamo sastanak s distributerima koji imaju poteškoće. Ima ih koji traže nadoknadu gubitaka. Postavljamo pitanje odgovornosti svih koji vode ta poduzeća jer ako je netko imao obavezu nabaviti plin, a nije to napravio, on nije radio svoj posao. Svatko ima svoju odgovornost. Nije u redu sva pitanja postavljati Vladi RH, svi moraju početi preuzimati dio svoje odgovornosti za posao koji rade jer su za to plaćeni”, istaknuo je.

Smjena Uprave Ine i promjena modela upravljanja

Vraćajući se na aferu u Ini istaknuo je: “Problem korporativnog upravljanja u Ini je velik. Ne mogu direktori četvrte razine donosti odluke koje imaju katastrofalne posljedice, i to na temelju suglasnosti Uprave društva, a to je većinom mađarska strana. Zato ćemo inzistirati na smjeni cjelokupne Uprave Ine i promjeni modela upravljanja.”

Na pitanje o eventualnom podnošenju prijava rekao je da se zasad samo traži njihova odgovornost.

O Upravi Trećeg maja rekao je: “Država je više puta stala uz brodogradilište Treći maj, dio brodova je isporučen. Stigao je prijedlog plana restrukturiranja, sad je na doradi, informirat ćemo vas o tome.”

