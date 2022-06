Podijeli:







Potpredsjednik i koordinator zagrebačke podružnice udruge Socijaldemokrata, Davor Bernardić gostuje u N1 Studiju uživo.

Govorio je o planovima za Socijaldemokrate.

“Formirani smo u 13 od 17 gradskih četvrti, u sljedećih nekoliko mjeseci formirat ćemo se u svima. Svi smo svjesni da nijedna politička opcija, bez obzira na to koliko jaka bila na nacionalnoj razini, a mi imamo najjači opozicijski klub, ne može ništa napraviti bez baze ljudi na terenu. Radimo na ozbiljnim politikama za Hrvatsku, cilj nam je da naša zemlja ide naprijed”, rekao je.

Hrvatska se neće preporoditi ako se politički akteri budu samo svađali. Da je HDZ loš, to svi znaju, ali jednostavno imaju toliku potporu da je situacija takva. Ključno je kako mi možemo napraviti da Hrvatska ide naprijed. Možemo to napraviti samo ako budemo zastupali realnu politiku koja će imati rješenja. Kako osigurati manje poreze na rad, kako umirovljenicima osigurati da mogu preživjeti? Djeca se ne mogu adekvatno obrazovati, strahuju gdje će se zaposliti, ne mogu doći do stana. Zbog toga mladi napuštaju Hrvatsku”, govori.

“Račanova Vlada je najuspješnija”

Rekao je i da kuna ide u povijest i da je to proces koji se ne može zaustaviti, ali da se ne zna koji je plan, tko će živjeti u Hrvatskoj, tko će ostati.

“Imamo sve potencijale da možemo biti mala Švicarska. Zašto to dosad nismo iskoristili? Zato što je više-manje zadnjih 30 godina vlast vodila računa samo o svojim interesima”, kaže.

Rekao je i kako je svjestan da je i SDP napravio neke krive poteze, ali je i naglasio kako misli da je Račanova Vlada bila najuspješnija hrvatska Vlada.

“Račan nas je izvukao iz vanjskopolitičkog mraka. Račan je izgradio najmodernije autoceste u Europi, reformirali smo mirovinski sustav, započeli smo pregovore i s EU i s NATO-om. Iz ove perspektive usudio bih se reći da je Račanova Vlada bila je najuspješnija hrvatska Vlada”, rekao je.

“Bogom dana zemlja, velike ravnice… Što želimo od naše poljopripvrede? Što želimo od turizma? On se događa i stihijski razvija. Što ćemo s prirodnim resursima? Mi dajemo našu naftu i plin za mizerne cijene. Hrvatska ne iskorištava svoju poziciju da bude svoja na svome i da obuzda cijene”, kaže.

“Mađari direktno štite svoje građane”

Komentirao je Orbanovu odluku o cijenama goriva za Mađare i za strance:

“To se događa kad čovjek štiti nacionalne interese. Nedavno sam bio u Budimpešti, tamo smo promatrali njegove parlamentarne izbore. Tada je bila 30% niža cijena goriva nego u Hrvatskoj. Sada je to čak i više. Tko je vlasnik INA-e? Jedan od vlasnika? MOL. A u MOL-u kontrolni paket dionica ima mađarska država. Mađari direktno štite svoje građane, a Hrvatska koja ima 50% vlasništva u INA-i se za vrijeme Sanadera odrekla upravljačkih prava u INA-i bez ikakve naknade, a sada kada ima mogućnost utjecati na marže, to Hrvatska ne radi”, kaže.

Kaže i kako Hrvatska ima nekoliko mogućnosti za snižavanje cijena:

“Hrvatska ima nekoliko mogućnosti. Jedan je da se kroz utjecaj u INA-i odrekne dijela profita kako bi umanjila udarac na građane i gospodarstvo. Druga mogućnost je da Hrvatska počne kontrolirati prevelike marže koje imaju market makeri. Treća mogućnost je smanjivanje PDV-a, barem u vrijeme velikih cjenovnih oscilacija na svjetskim tržištima. No Vlada to ne želi napraviti jer želi prikupiti novac, pogotovo u vrijeme sezone kada se zna da će brojni strani gosti doći. Četvrta stvar je da se može redefinirati ugovor u koncesijama, da Hrvatska za svoje naftne bušotine dobiva puno više nego sad”, objasnio je.

“Sve što radimo, radimo u eurima”

Je li pametno ući u eurozonu?

“Taj proces je iza nas, mi smo ispunili sve kriterije i napravili sve predradnje. Hrvatska je nažalost u ovom trenutku visoko eurizirana zemlja, to znači da je 90% svih bankarskih transakcija denominirano u eurima. Mi sve što radimo i sad, radimo u eurima. Prema tome, od 1. siječnja idemo stvari nazvati pravim imenom. To se sada ne može zaustaviti, ali to možda ne bi bilo ni dobro. Hrvatska nije iskoristila sve mogućnosti koje je nudila kuna. Možda je kuna u početku bila prejaka i to je de facto bio ogroman kamen spoticanja, ogromna barijera za izvoznike, a pogodovalo je uvoznicima jer je netko nekada 90-ih godina odlučio da će Hrvatska sve uvoziti”, kaže.

O Tomaševićevih godinu dana:

“Imate situaciju, ako je netko želio od početka da nova vlast uspije, to sam bio ja. Nažalost, nakon godinu dana, a primijetili ste da se ni mi nismo oglašavali godinu dana jer svakoj vlasti treba da se uhoda, ali nakon godinu dana ne da se vidi da rezultata nema, nego se ide nizbrdo. Nakon godinu dana nemate gradske ministre, pročelnike. To nije normalno. S druge strane stvari koje su se zadnjih godinu dana događale, od toga da je suprotno najavama preko noći imenovana uprava Holdinga pa razriješena nakon dva mjeseca. Pa su onda došli direktori po zna kojem ključu”, govori.

