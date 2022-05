Uvodi se očinski dopust, plaćat će ga država u visini pune plaće

Podijeli:







Izvor: Photo by Wes Hicks on Unsplash

Nacrt prijedloga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama uskoro će biti upućen u javnu raspravu i potom u daljnju proceduru, potvrđeno je iz Središnjega državnog ureda za demografiju i mlade.

Prema prijedlogu, predviđeno je uvođenje novog prava – očinskog dopusta za zaposlene i samozaposlene očeve u trajanju od deset radnih dana, a planirano je da naknadu tijekom dopusta u potpunosti podmiruje država te da ona odgovara očevoj punoj plaći, bez gornjeg limita, piše Jutarnji list.

Dopust neće biti obvezan, nego dobrovoljan, a moći će se iskoristiti u periodu isključivo nakon rođenja djeteta. Povećat će se i naknade za drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta, i to sa sadašnjih 5654,20 kuna na 7500 kuna, no naknada za roditelje blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta, koji imaju pravo na dopust do treće godine djetetova života, ostat će ista – veoma niskih 2328,20 kuna mjesečno.

Ovakav prijedlog uvođenja očinskog dopusta dio je obveznog usklađivanja hrvatskoga zakonodavstva s Direktivom o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja, donesenom još 2019. godine, a zadani rok za početak primjene je 2. kolovoza ove godine. Direktiva propisuje da broj zajamčenih plaćenih dana očinskog dopusta ne smije biti manji od deset, a visina naknade ne smije biti niža od one koja je nacionalnim zakonodavstvom propisana tijekom bolovanja. Tko podmiruje naknadu, Direktiva ne propisuje, a kod nas se vodila ozbiljna rasprava o tome trebaju li je pokrivati poslodavci ili država. Sada je odlučeno – bit će na teret državnog proračuna za što bi, prema grubom izračunu, trebalo izdvojiti oko 50 milijuna kuna godišnje.

Što se tiče rodiljnih naknada za roditelje blizanaca, trećeg i svakog sljedećeg djeteta, koji time ostvaruju pravo na tri godine dopusta, nakon prve godine ipak neće biti financijskog poboljšanja.

Državna tajnica Središnjega državnog ureda za demografiju Željka Josić rekla je Jutarnjem listu kako će predloženo rješenje, kojim se predviđa povećanje materijalnih prava, utjecati na poboljšanje statusa roditelja, a time i osigurati pozitivno okruženje za sve buduće i mlade roditelje.

“Vjerujemo da će uvođenje očinskog dopusta dodatno potaknuti i očeve na njihovo uključivanje u ranu skrb o novorođenom djetetu te tako omogućiti zajedničko uživanje u roditeljstvu, majke i oca, u prvim danima djetetova života”, zaključuje Josić.

