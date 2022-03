Utemeljitelji HDZ-a odgovorili Čačiću: Skandalozna, monstruozna i lažna teza

Podijeli:







Izvor: N1

Zajednica utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman" reagirala je na jučerašnej gostovanje predsjednika Reformista Radimira Čačića u N1 Studiju uživo.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“ŽALOSNO JE TO ŠTO SE S ČAČIĆEM DOGAĐA

U svom današnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je: „Danas ćemo znati tko je prijatelj, tko je partner, a tko nas je izdao…“. Igrom slučaja predsjednik „Reformista“ samo dan ranije dao je izjavu koja u tom slijedu koji kategorizira nečiju poziciju, a što ga je naznačio Zelenskij, definira Čačića, ne u odnosu na HDZ i vladajuću većinu nego u odnosu na prvog hrvatskog predsjednika.

Radimir Čačić je plasirajući skandaloznu, monstruoznu i lažnu tezu kako je prvi Hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman bio nalogodavac njegova ubojstva, svoju poziciju u odnosu na Tuđmana, iako je to činio i mnogo puta ranije, ovoga puta jednom za svagda, potvrdio. Učinio je to komentirajući prijetnje ministrici Nataši Tramišak „prisjećajući se svojih iskustava“. Tako je izjavio: „Bio je poslan član SIS-a da ću dobiti metak u čelo – tu prijetnju sam prijavio predsjedniku Vrhovnog suda, Vlade i Sabora; Tuđmanu nisam jer ga je on i poslao“.

“TUĐMANU NISAM PRIJAVIO JER GA JE ON I POSLAO“ !?!

Čovjek koji, nesvjestan svoje pozicije, očito pretendira voditi državu na temelju jednog glasa kojeg ima u Saboru, iznio je skandaloznu, tešku i monstruoznu optužbu protiv prvog hrvatskog predsjednika. Time je dao svoj prilog u godini kada obilježavamo stotu godišnjicu Tuđmanova rođenja. Učinio je to onako usput, navodeći neimenovanog „člana SIS-a“ i iznoseći tvrdnju da je nalogodavac njegova ubojstva, odnosno prijetnje ubojstvom s kojom je kako navodi bio suočen, bio – ni manje ni više nego – prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.

To da Tuđmana nikada nije cijenio i poštovao, baš kao ni ratnog ministra obrane Gojka Šuška (podsjetimo SIS je u ključnom razdoblju Domovinskog rata bio Sigurnosno-informativna služba Ministarstva obrane RH), jasno je svim njihovim suvremenicima. Oni se, za razliku od Čačića, čovjeka selektivne i očito narušene memorije, mnogo toga iz prošlosti sjećaju.

JOŠ MALO I ZABORAVIT ĆEŠ SVE. JOŠ MALO, I SVI ĆE ZABORAVITI TEBE.

Čačić puno toga svjesno zaboravlja, baš kao što se puno toga – iskonstruiranog u njegovoj mašti – rado „prisjeća“. Ali da će ovom svojom recentnom i izmišljenom konstrukcijom ići toliko daleko da taj svoj odnos prema ljudima, u odnosu na koje je posve beznačajna figura, pretvori u još jedan antituđmanovski pamflet – to je potpuno neprihvatljivo po bilo kojem kriteriju: kriteriju ljudskosti, morala, časti i poštenja. Čačić je očito izgubio kriterij koji je odlučno sredstvo razlučivanja istine od obmane. Uveo je neke nove, po kojima ocjenjuje, prosuđuje, vrednuje, raspoređuje…

Loša prosudba, teškoća u razumijevanju osobnih situacija, gubitak standarda i kontrole nad porivima…?

Kako god bilo, žalosno je to što se s Čačićem događa.”

