Analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je analizirao aktualne političke događaje. Osvrnuo se na situaciju u Ini i hrvatske članove Uprave koji unatoč velikoj pljački ne nude ostavke, a analizirao je posljednje izjave predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Osvrnuo se na posljednje izajve premijera Andreja Plenkovića o govoru mržnje. “Ima ružnih stvari i vrijeđanja, toga ima u svijetu svugdje, ali to nije govor mržnje. Ako kažem da ste loša novinarka, to je uvreda, ali ako kažem da ste glupa žena to je govor mržnje. Govor mržnje je vezan uz rasizam i druge osobine koje se ne mogu promijeniti”, pojašnjava Puhovski.

On smatra da se radi o skretanju teme pa se osvrnuo i na izjave o naoružanim skupinama koje žele rušiti vlast. “Kako to da nitko nije uhićen? Ako nije uhićen jer ih se nadzire onda se o tome ne izvještava javnost. Mislim da je premijer rekao nekoliko rečenica više od realnosti. Čini mi se da je izveo zaključke koji iz materijala ne slijede da bi primirio napade na Vladu. Oni dovode SOA-u u katastrofalnu situaciju. Obavještajne službe se ne očituju o takvim stvarima.”

Puhovski je komentirao i nedavni prosvjed protiv HDZ-a. “Oni su se osramotili tim prosvjedom, to je bio sprovod jedne ambicije. Ti ljudi ne znaju tko im glavu nosi.”

Kaže da se HDZ teško nosi sa situacijom jer imamo “svaki tjedan – skandal jedan”. Kaže da dosadašnje prozivanje HDZ-a i pogrdni nazivi nisu govor mržnje.

“Stvar je puno gora jer u pozadini ima puno istine. Postoje neki argumenti. Nije valjda tako da su svi mediji napaljeni protiv HDZ-a pa samo protiv njih objavljuju. Imamo situaciju da HDZ nespretno reagira. Za Rimac im je trebalo nekoliko mjeseci da je izbace iz stranke”, kazao je Puhovski.

Puhovski se osvrnuo i na situaciju u Ini, hrvatske članove koji ne nude ostavku i izjavu premijera da je zgrožen time što se ti članovi tjednima nisu oglasili.

“Po definiciji premijer nema pravo biti zgrožen. Ja i vi imamo pravo, ali mi ne sudjelujemo u odlučivanju. To da je predsjednik Vlade zgrožen, to je doista čudno. On sam situaciju zaoštrava”, rekao je.

Odgođena je sjednica NO-a Ine jer se predloženi član Uprave povukao. “Kod nas se pokazao problem jedne vrste građanske kulture. Nema povjerenja u funkcioniranje sustava. Danas kažem prihvaćam, sutra se predomislim i ne prihvaćam pa cijeli postupak pada u vodu. Ispada da je mađarski dio svoj posao obavio, a domoljubni Hrvati se ne mogu odlučiti.”

Smrt kraljice Elizabete II.

Puhovski se osvrnuo i na kraljicu Elizabetu II. “Ona dolazi iz vremena kad se bičevalo, mučilo, sve su to stvari koje su izgubljene, a ona je postala klasika i ljudi očito imaju potrebu za stabilnošću. Promijenilo se 15 premijera, a ona je uvijek bila tu.”