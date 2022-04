Puljak, Ivošević i Kuzmanić službeno podnijeli ostavke

Podijeli:







Izvor: N1/ Vesela Šegvić

Gradonačenik Splita Ivica Puljak i njegovi zamjenici Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić danas su i službeno podnijeli ostavke.

Kako javlja reporterka N1 iz Splita, službene ostavke podnijeli su Ivica Puljak, kao i oba zamjenika, Bojan Ivošević te Antonio Kuzmanić, koji je trebao ostati na poziciji kako bi hladni pogon grada funkcionirao.

“Biti za Split, a ne od Splita, naš je moto i nadam se da će to biti bez političkih opstrukcija nakon što nam građani ponovno daju povjerenje”, rekao je Puljak. Dodaje kako nisu htjeli biti taoci političkih proces i problema u Gradskom vijeću te su odlučili dati građanima da odluče. “Mi nismo htjeli dogovore sklapati u kafićima. Radije ćemo izgubiti na izborima nego se na takav način odnositi prema javnom novcu i građanima grada Splita. Danas je ostavku podnio i Antonio Kuzmanić, znajući da smo u pravu kada smo tvrdili da on može ostati kao zamjenik voditi grad i danas znamo da smo u pravu, ali nismo htjeli da izborni proces diskutiramo beskonačno o raznim pravnim smicalicama s HDZ-om. To je njihov teren”, kaže.

VEZANE VIJESTI Puljak: HDZ panično traži kandidata, nekoga tko će biti lijepo lice stranke Vice Mihanović: Sram me cirkusa koji Puljak radi Puhovski: Samo zagriženi dinamovac bi Splitu želio alternativu Puljak ili Kerum

“Vratit ću se poslu na fakultetu”

Rekao je kako je Kuzmanić podnio ostavku kako bi u budućnosti mogli razgovarati samo o budućnosti Splita.

“Od ostalih vijećnika očekujem ono što su obećavali, prvenstveno od HDZ-a, a to je da i oni podnesu opstavke na sljedećoj sjednici”, kaže.

“U ponedjeljak će biti novi dan kada ćemo se svi mi vratiti svojim poslovima i životima, ja ću se vratiti svojem poslu znanstvenika na fakultetu. Tražit ćemo podršku građana Splita da nastavimo ono što smo počeli”, kaže.

Istaknuo je i kako je amandmanom predložio da se donese odluka o kotarskim izborima kako bi se svi izbori održali u isto vrijeme.

“Uvijek postoji prvi put i ja sam uvjeren da će ovo biti prvi put da jedan gradonačelnik ponovno osvoji povjerenje svojih birača. Mi se građana ne bojimo i uvjeren sam da će nam dati povjerenje”, kaže.

“Nikad mi u životu nije žao”

“Sljedeća procedura je da naše službe obavijeste Ministarstvo i Vladu da su gradonačelnik i zamjenici podnijelio stavke, imaju osam dana za to i nakon toga Vlada imenuje povjerenika”, rekao je.

“Ono što je nama na srcu je to da se mi isključivo fokusiramo na interes Grada Splita. Meni u životu nikad nije žao radi onog što se dogodilo jer to ostavljamo iza sebe u prošlosti i fokusiramo se isključivo na budućnost”.

VEZANE VIJESTI Ivošević za N1: Nemam ja čime Puljka držati u šaci Puljak branio Ivoševića: Nije izrekao prijetnju novinarki Slobodne Dalmacije N1 komentar: Što je Puljak bez Ivoševića?

Rekao je i kako nisu htjeli nikakve pravne konfrontacije i da su pravni stručnjaci i profesori rekli da su oni u pravu, a da su pravne smicalice teren HDZ-a.

“Mi od građana tražimo mišeljenje je li ovaj smjer koji smo zacrtali, ono što zaista žele”.

Kako je danas bilo otići iz ureda?

“Ljudski je to bilo ipak teško. Jutros smo imali kolegij, ja se zahvaljujem svim suradnicima, ovo su za nas bila zanimljiva vremena, to su bile nove stvari koje smo radili. Ja sam promijenio mišljenje o javnoj upravi na bolje”, rekao je. Zaključio je i da se sa svima njima vidi ponovo za tri mjeseca kada će ponovno doći na vlast.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.