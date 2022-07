Podijeli:







Izvor: Saborska tv

Pred Odborom za financije u Saboru danas je prijedlog za iskazivanje povjerenja Marku Primorcu za obavljanje dužnosti ministra financija. Predlagatelj je Vlada, a nakon što je ostavku na tu poziciju dao Zdravko Marić.

Marićev nasljednik na ministarskoj funkciji, Marko Primorac, na sjednici odgovaraa na pitanja članova Odbora.

Kandidata za ministra odborima predstavlja premijer Andrej Plenković.

“Zadovoljstvo mi je da mogu predstaviti kandidata za novog ministra financija. Riječ je o gospodinu Marku Primorcu, izvanrednom profesoru na Ekonomskom fakultetu, on je specijalist za javne financije, za poreznu politiku, za fiskalnu decentralizaciju. Do sada je, uz akademsku karijeru, bio i konzultant Svjetske banke i MMF-a. Ima vrlo značajno akademsko i međunarodno iskustvo, u političkom smislu on je od 2018. do 2020. bio i savjetnik tadašnje predsjednice Republike. Izdvojio bih i njegovu dosadašnju suradnju s Ministarstvom financija, bio je u raznim radnim skupinama koje su se bavile nizom poreznih reformi”, rekao je Plenković u svom predstavljanju kandidata.

“On je isto tako i stručnjak, stručnjak koji dolazi na ovo mjesto u najboljim godinama, u punoj životnoj snazi. Ima 38 godina, isto kao i novi ministar gospodarstva. Oni su ujedno i kolege na Ekonomskom fakultetu. To su ljudi u punoj energiji, s velikim znanjem, ali isto tako značajnim iskustvom, komunikacijskim vještinama i timskim radom, mogućnostima da sovjim znanjem i kreativnošću pridonesu A – u provedbi programa Vlade, B – u pronalaženju rješenja za različite krizne situacije s kojima smo suočeni”, dodao je Plenković.

“Posla je pred nama puno, a vremena malo. Vjerujem da će novi ministar nastaviti s pozitivnim trendovima i predlaganjem mjera za rješavanje inflatornog pritiska koji je nastao, podsjetimo, zbog rata u Ukrajini”, istaknuo je premijer, te dodao kako “očekuje da od idućeg tjedna prione poslu”.

SDP-ov Boris Lalovac pitao je premijera znači li nastavak poreznih izmjena daljnje rasterećenej neoporezivog dijela dohotka jer u ovim inflatornim vremenima realne plaće ne mogu stizati inflaciju.

“Danas smo u fazi predstavljanja novog ministra, o konkretnim potezima govorit ćemo kasnije kada on pohvata sve konce, mora napraviti primopredaju. Podjsetit ću, vi kada ste bili ministar financija, 915.000 građana bilo je van poreznih škara, našim poreznim reformama van porezni škara je 1,880 milijuna građana. Naš cilj su uvijek daljnja porezna rasterećenja”, odgovorio je Plenković.

“Vlada će biti otvorena za to da naši građani imaju veći dohodak i da se temeljem njega mogu lakše nositi s rastom cijena. Moramo voditi računa da je ovo vanjska kriza, ona je horizontalnog karaktera, energetska i prehrambena kriza pogađaju sve. Element koji je najbitniji – ne znamo koliko će trajati. Nitko ne zna”, dodao je Plenković.

Mostov Zvonimir Troskot pitao je Plenkovića hoće li Vlada ići u smjeru poreza na nekretnine i ako da, koja će biti ekonomska opravdanja za to.

“Ta tema je bila u eteru prije godinu dana, nitko iz vlade niti Marko Primorac je nije stavljao u eter. To nije bio predmet rasprave u Vladi”, odgovorio mu je Plenković.

Vesnu Vučemilović (Suverenisti) zanimalo je stanje s javnim dugom. Zanima ju hoće li se početi raditi na tome da se rashodovna strana proračuna stavi pod kontrolu.

“Što se tiče javnog duga, ako je netko imao brzu putanju smanjivanja javnog duga imala je Hrvatska u razdoblju od 2016., kraj, do praktički veljače 2020. dok se nije dogodila korona. Mi smo tada imali neplanirane rashode u iznosu od 44 milijarde kuna. Najveća zdravstvena kriza pogodila nas je toliko da smo se morali snaći i naravno da je to utjecalo na nas. Utjecalo je na pad BPD-a i na rast javnog duga, ali to nije bilo nešto što je bilo planirano, uzrokovano nekakvim lošim gospodarenjem, bilo je uzrokovano zauzimanjem pozicije države koju nitko u tom trenutku ne bi mogao zauzeti. Koja bi banka dala toliko novaca našim poduzetnicima da prežive, premoste krizu i isplate plaće. Nema tog rođaka iz Amerike, tog prijatelja niti nekog mecene koji će to napraviti, osim državim. I država je tu stala. Rekao sam nekoliko puta, glavni cilj Hrvatske u velikim krizama je da nam ne dođe do socijalne frakture. Dok do nje dođe, lome se svi stupovi društva i imate krizu kojom je teže upravljati. Zato smo i djelovali brzo i snažno. Da toga nije bilo bili bismo malo iznad 60 posto udjela javnog duga u BDP-u, takav je trend bio. Malo nam je otišao gore, ali sad ga natrag spuštamo”, rekao je Plenković.

“Fin čovjek, dobro izgleda, dobro govori”

“Mlade zamjenjujemo mlađima, a jednako pametnima. Sve će biti dobro. Fin čovjek, dobro izgleda, dobro govori, razumije to u što se govori”, rekao je premijer Plenković za N1 po dolasku u Sabor o Marku Primorcu.

Na sjednici Sabora u petak zastupnici neće raspravljati nego se samo glasa o povjerenju novom članu vlade. Da bi bio potvrđen potrebna je obična većina od 76 glasova, a nakon glasanja slijedi dvomjesečna stanka za zastupnike – do 15. rujna.

